Máté Csaba: Alázat, szorgalom és tisztesség nélkül nincs siker

Nem először fordult elő, hogy Máté Csaba beugrott a Ferencváros kispadjára. Most a KÍ Klaksvík elleni sokkoló kudarc és Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után kérték meg erre a feladatra, amely elmondása szerint nehezebb, mint bármikor korábban, hiszen most a tét is nagyobb, az európai kupaszereplés.

– Rögtön egy olyan európai kupameccsel kellett kezdeni, ahol az volt a tét, ha nem sikerül a továbbjutás, akkor vége a nemzetközi szereplésnek, amihez azért a Fradinál senki sincs hozzászokva az elmúlt években. Egy újabb kudarc mindenkit nagyon érzékenyen érintett volna, finoman fogalmazva – nyilatkozta az Origónak a Fradi edzője.

Máté Csabának egy gödörben lévő csapatot kellett visszavezetnie a győztes útra. Első nekifutásra ez sikerült is neki, a zöld-fehérek a Konferencialiga selejtezőjének második fordulójában hazai pályán 4-0-ra verték a Shamrock Roverst. De a tréner ezek után sincs könnyű helyzetben.

– Nagyon kevés idő állt a rendelkezésünkre, márpedig ahhoz, hogy egy folyamat beinduljon, mindig több időre van szükség. Közben pedig nyerni kell! Győzelmi kényszerben vagyunk, olyan meccseket játszunk, amelyeken nem szabad hibázni. Ha egy bajnoki nem úgy sikerül, ahogy szerettük volna, van belőle még harminc egynéhány, amin tudsz javítani.

A nemzetközi porondon erre jóval kevesebb, abban a fázisban, amiben most mi vagyunk, már nincs is lehetőség. A játékosok lelki világának is jót tett a győzelem, mert őket is óriási sokként érte a kiesés. Tettünk előre egy apró lépést, de korántsem oldottunk meg ezzel minden problémát – folytatta.

Máté hozzátette, az elmúlt évek sikerei után az elvárások is nagyon megnőttek a Ferencvárossal szemben, de szerinte nem helyénvaló lebecsülni a Konferencialigát sem, ahol a Bajnokok Ligájához és az Európa-ligához hasonlóan koefficiens pontokat lehet gyűjteni. Így mindegyik magyar csapatnak (a Zalaegerszeg, a Kecskemét és a Debrecen is részt vesz a selejtezőben) érdemes komolyan venni az Ekl-t.

– Itt nagyon fontos az, hogy a sikereket a helyén kezeljük. Néha ugyanis az volt az érzésem, hogy bizonyos dolgok, főleg a sikerek kezdenek természetessé válni. Miközben, ha szétnézünk, azt látjuk, hogy csak itt, a szűkebb régióban is óriási a konkurencia, amivel meg kell küzdenie a Fradinak. A BL-csoportkörbe a selejtezőkből mindössze négy csapat jut be, de az Európa-liga csoportköre is elképesztően erős. Ha ott bármilyen sikert el tudunk érni, azt nem szabad természetesnek venni, az igenis bravúr. Meglátásom szerint ha a Fradi versenyben tud lenni a régiós konkurenciával, vagy éppen a skandináv csapatokkal a csoportkörért vívott harcban, az egy komoly szint, komoly dolog a magyar labdarúgásban – világított rá az FTC mestere.

– A szintlépésben nem meglepő módon a legfontosabb szerepet a pénz játssza, látjuk hétről hétre, hogy milyen pénzek mozdulnak meg a nemzetközi fociban. De éppen két hete tanultuk meg keservesen a saját kárunkon, hogy a pénz korántsem minden… Alázat, szorgalom és tisztesség nélkül nincs siker.

Borítókép: Máté Csaba (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)