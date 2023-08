Oda megy a Fradi, ahol nagyon ritkán jár + videó

A 3. fordulóban már az NB I-es és az NB II-es csapatok is csatlakoznak a labdarúgó Magyar Kupa küzdelmeihez, de az élvonalbeli együttesek nem kerülhettek össze egymással. Ha két csapat között osztálykülönbség van, az alacsonyabb osztályú a pályaválasztó. Ha a két csapat azonos osztályban szerepel, az játszhat otthon, amelyik a korábbi fordulókban kevesebbszer volt pályaválasztó. Amennyiben így sem dönthető el a pályaválasztás, akkor a sorsoláson elsőnek kihúzott csapat a pályaválasztó.

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, ha a rendes játékidőben nem születik döntés, kétszer 15 perces hosszabbítás dönt, ám ha ez sem vezet eredményre, tizenegyespárbajban dől el a továbbjutó kiléte.

A döntőnek ezúttal is a Puskás Aréna ad otthont. Rekorderként eddig legtöbbször, 24-szer a Ferencváros nyerte el a Magyar Kupát. A Fradi a közelmúltban Tökölön és Ráckevén is szerepelt kupamecsen, most a keleti határszélen, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében fekvő Nagyecsedre látogat. Legutoljára 2015-ben játszottak a zöld-fehérek a Nagyecseddel a Magyar Kupa 3.fordulójában, akkor tíz nullára múlták felül a szimpatikusan küzdő ellenfelüket.

A Fradi csütörtökön a Zalgiris Vilnius elleni visszavágót játssza a Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában.

Labdarúgó Magyar Kupa, a 3. forduló párosítása:

III. Kerületi TVE (NB III)–DVTK

ESMTK (NB III)–Fehérvár FC

Soroksár SC (NB II)–Kecskeméti TE

Cigánd (NB III)–ZTE FC

Gesztely FC (megyei I.)–MTK Budapest

PMFC (NB II)–Újpest FC

Nagyecsed RSE (megyei I.)–Ferencvárosi TC

FC Ajka (NB II)–Mezőkövesd Zsóry FC

Mosonmagyaróvár (NB II)–Puskás Akadémia

BKV Előre (NB III)–Paksi FC

Pilisi LK (megyei I.)–Kisvárda

Eger SE (NB III)–DVSC

Budaörs (NB III)–BFC Siófok (NB II)

Dorogi FC (NB III)–Budapest Honvéd (NB II)

Bajai LC (megyei I.)–Szeged-Csanád GA (NB II)

Gödöllői SK (megyei I.)–FC Dunaföldvár (NB III)

Körösladányi MSK (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB II)

Zsámbéki SK (megyei I.)–ETO FC Győr (NB II)

Szentlőrinc SE (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

Unione FC (BLSZ I.)–Csepel UFC (BLSZ I.)

Termálfürdő Tiszaújváros (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC (NB II)

Putnok FC (NB III)–Budafoki MTE (NB II)

Aqvital FC Csákvár (NB II)–Szombathelyi Haladás (NB II)

DEAC (NB III)–HR-Rent-Kozármisleny (NB II)

Tatabánya (NB III)–Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III)

Bicskei TC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

Mezőörs KSE (megyei I.)–FC Nagykanizsa (NB III)

Békéscsaba 1912 Előre (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika (NB II)

VLS Veszprém (NB III)–Komárom VSE (NB III)

Dunaharaszti MTK (megyei I.)–Vasas FC (NB II)

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–PTE-PEAC (NB III)

Kelen SC (NB III)–Majos (NB III)

Borítékép: Ünnep lesz a Fradi nagyecsedi látogatása (Fradi.hu)