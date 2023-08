Óriásit harcolt, és csak alig kapott ki a tartalékos magyar válogatott

Az esélytelenség jót tett Ivkovics Sztojan játékosainak, és az első 15 percben lényegében végig vezettek jó védekezéssel, jó lepattanózással, és pontos külső dobásokkal. A lengyelek fizikai fölényét sikerült ellensúlyozni, az volt a kérdés, hogy ez meddig kivitelezhető. A válasz negyedóra elteltével született meg: egyelőre addig. Akkor a házigazdák elkapták a fonalat egy 12-1-es rohanással, célba találtak a tripláik, a gyűrű közeléből is eredményesek voltak, a magyar játékosok pedig hullámvölgybe kerültek, és egyre több labdát eladtak, a nagyszünetben 38-32 volt az eredmény.

Balcerowskit nemigen lehetett tartani a palán alatt Fotó: Fiba.com

Ez a hatpontos különbség hamar felhízott tízre is, ám Vojvodáék ezúttal is nagy szívvel küzdöttek, és visszajöttek ötre. A lengyelek a 216 centire nőtt Aleksander Balcerowskira játszva ismét elhúztak, és nagyon úgy tűnt, hogy az erősebb, átlagban magasabb ellenfél egyre határozottabban érvényesíti ezt az erősségét, ráadásul a triplákkal sem állt már hadilábon. Magyar részről meg kellett szenvedni minden pontért, és Perl Zoltánék erre hajlandónak is mutatkoztak, ám az egyenlítés közelébe nem sikerült eljutni, védekezésben és támadásban is túl sok lett a hiba. A harmadik negyedben a sok videózás kicsit kizökkentette a lengyeleket, Pongó Marcell és Perl Zoltán pontjaival a tizenöt pontos hátrányból néhány perc alatt sikerült fordítani 60-59-re 39-54-ről!

Perl Zoltán a második félidőre vált vezérré Fotó: Fiba.com

Sajnos a negyedik negyed elején kipontozódott a legerősebb centerünk, Keller Ákos, és ezzel a palánk alatt meggyengült a magyar együttes. Ivkovics Sztojan kénytelen volt időt kérni az ellenfél 6-0-s sorozata után, csaknem négy perc elteltével sikerült újra a gyűrűbe találni, akkor Vojvoda hárompontosa ért célba. Hamar meglett az öt személyi hibája a csapatnak, így a lengyelek az utolsó hat percben minden szabálytalanság után büntetőket dobhattak, és ezekkel szép lassan ellépdeltek nyolc ponttal, de Benke Szilárd parádés triplája, majd később két büntetője után már csak 75-73-as hazai vezetést mutatott az eredményjelző két perccel a vége előtt. Balcerowski, Perl Zoltán majd Golomán György is betalált a triplavonalon kívülről, és a magyar válogatott ígéretéhez híven mindent megtett, de végül 83-81-re kikapott. Szemrehányás azonban nem érheti, alapembereket nélkülözve is ki-ki meccset játszott a jóval esélyesebb lengyel csapat otthonában, nagy hátrányból állt fel, és komoly tartást mutatott.

Olimpiai előselejtező, B csoport, Gliwice: Lengyelország–Magyarország 83-81 (19-19, 19-13, 21-28, 24-21), a magyar csapat legjobb pontszerzői: Perl 24, Vojvoda 13, Golomán 12; Portugália–Bosznia-Hercegovina 16.30.

Borítókép: Nagy volt a küzdelem, Kemal Karahodzic is nagyot harcolt a lengyel centerekkel (Fotó: Fiba.com)