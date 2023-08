Schmitt Pál büszkén viseli a világbajnok unokája pólóját + fotó

– A Jövő SC-ben kezdtek a fiatalok, kitűnő edzők, például Perjámosi Katalin, vagy például a Kós Hubertet is felnevelő Magyarovits Zoltán is foglalkozott velük. Nagyon sokat segített a későbbi pályájukban, hogy nagyon jól és nagy sebességgel tanulnak meg úszni, állóképességben, gyorsaságban a világon bárkivel felveszik a versenyt, de mivel a fiúk édesapja, Vigvári Csaba is vízilabdázott, így ez egy magától értetődő választás volt esetükben – folytatta a korábbi MOB-elnök. – Mint ahogy nővérüknél, Vandánál a tenisz, hiszen édesanyjuk, Schmitt Gréta ezt a sportot űzte.