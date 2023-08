Sigér Dávid: Egy győzelem nem gyógyítja be a sebet + videó

A konferencialiga selejtezőjének második fordulójának múlt heti, első felvonásán a Ferencváros a Groupama Arénában kiütötte a Shamrock Roverst. A hazai 4-0 után a Fradi kényelmes helyzetből várja a csütörtöki esi visszavágót (21.00, tv: M4 Sport). A meccs előtt Írországban Sigér Dávid arról beszélt, az első gólnak különösen nagy jelentősége volt, amit nevezetesen ő szerzett.

– Az egy fordulópont volt, mert előtte eléggé gólképtelenek voltunk. Az oda- és a visszavágón sem sikerült a KÍ Klasvík kapujába találnunk, előtte, a felkészülési meccseken sem lőttünk sok gólt, sőt ha visszagondolok a tavaszi szezon végére, ott sem brillíroztunk, valami nem működött – magyarázta a középpályás az Origónak adott interjújában. Hozzátette, sokat tettek érte, hogy a gát átszakadjon, és azután már potyogtak a gólok, ami hitet ad egy csapatnak.

Erre pedig szükségük is van a zöld-fehéreknek a KÍ Klasvík elleni fiaskó után. A feröeri félprofi gárda leckét adott a Ferencvárosnak a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában. A Shamrock elleni siker valamelyest vigaszt nyújtott a játékosoknak (és Sigér reméli, hogy a szurkolóknak is), de sok hasonlóra van még szükség, hogy elfeledtessék a váratlan kiesést.

– Jó úton indultunk el, és nekünk is kell a visszaigazolás, hogy amit kigondoltunk, az működik, és ezt az eredmény tudja alátámasztani.

Sigér úgy gondolja, el kell felejteniük az előző meccs végeredményét, hogy Írországban is a győzelemért hajtsanak, ami a csapat önbizalmának is jót tenne, de nem ez az egyetlen ok.

– A szurkolók miatt is fontos, mert egy győzelem nem gyógyítja be a sebet. Bennük és bennünk sem. Sok jó eredmény lehet majd gyógyír – vélekedett a magyar válogatott játékosa.

Borítókép: Sigér Dávid (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)