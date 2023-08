Megjegyezte, ilyenkor ők is izgatottan várják a sportolókat, ha lehetőségünk van rá, maguk is megpróbálnak legalább egy közös fotót készíteni. Beszélt arról is, egyelőre a mentőknek nem volt nagyon sok feladatuk. Ugyanakkor kiemelte, hogy ma

„borzasztóan meleg lesz és a nézők egy része a napon fog ülni, tehát nem győzzük hangsúlyozni, hogy ilyenkor kötelező folyadékot, folyadékot és még több folyadékot inni. Ebben a nagy melegben, 34–36 Celsius-fokban feltűnés nélkül 3-4 liter folyadékot is elveszíthetnek egyesek.”

Részletezte továbbá, hogy az atlétikai világbajnokság kilenc napja alatt, építéstől a bontásig, összesen több mint ezer mentő lesz a helyszínen, és úgy látja, „a mentés semmilyen csorbát nem szenvedett”.

Holnap reggel négy órakor már a Hősök terén lesz készenlétben, ugyanis onnan indul majd a 35 kilométeres gyaloglás reggel hét órakor.