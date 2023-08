Zimbabwei és 84 éves önkéntes is segíti az atlétikai vb lebonyolítását

– A legtöbb önkéntesre a versenyrendezésben volt szükség, nem sokkal kevesebbre a beléptetésnél, ami biztonsági feladatok ellátását is magában foglalja, hasonlóképpen a transzportnál és a szállításnál, de az orvosi és az egészségügyi szakembereket is sokan fogják segíteni a tekintélyes létszámú csapatatunkban – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Dr. Perényi Szilvia, az Önkéntes program igazgatója, aki a munkatársaival együtt nemcsak a középiskolások, az egyetemisták, a volt és ma is aktív sportolók önkéntes munkájára számíthat, hanem 80 éven felüli szépkorúak lelkes hozzájárulására is, akik között nyugdíjas egyetemi tanár is akad, a rangidős pedig 84 éves.

– A jelentkezők közül csak a 16 éven felülieket készíthettük fel, majd soroztuk be őket, tőlük és minden társuktól azt kértük, hogy maradéktalanul teljesítsék az önként vállalt feladatukat, más szóval kellő felelősségérzettel. Szeretnénk, ha minden vendégünk mosolygós, segítőkész és tájékozott önkéntesekkel találkozna, akik soha nem mondják azt, hogy nem tudom.

A nagy próbatétel előtt álló önkéntesek közül kétszázötvenen külföldi állampolgárok, akik egy része Magyarországon lakik, mások viszont messzi országokból érkeztek Budapestre.

– A legtöbben Németországot, az Egyesült Királyságot, Szlovákiát, Spanyolországot és az Egyesült Államokat képviselik, de van kenyai, angolai, brazil, indonéziai, ugandai, sőt zimbabwei önkéntesünk is. Jól megvannak egymással, egy nagy és összetartó csapatot alkotnak, remélem, hogy ez az egység jellemzi majd még a világbajnokság utolsó napját is – fejezte ki a reményét az Önkéntes program vezetője, aki befejezésül még arról is beszámolt, hogy az önkéntesek lelkiismeretes munkáját miképpen kompenzálják. – Formaruhát kaptak, ebédet és vacsorát biztosítunk a számukra, a vidékiek kedvezményes árú jegyet vásárolva utazhatnak Budapestre, emellett a fővárosban minden önkéntesünk térítésmentesen veheti igénybe a tömegközlekedési eszközöket. Egész életükre szóló élményekben lesz részük, olyan ismereteket szerezhetnek, és olyan tapasztalatokkal gazdagodhatnak, amelyekből a későbbiekben sokat profitálnak. Az sem mellékes, hogy igazolást adunk a világbajnokságon végzett munkájukról, az iskolai közösségi szolgálatuk teljesítéséről – mondta befejezésül az igazgató, akinek extra motivációt jelent a mostani munkájában, hogy volt magasugróként egykori sportágának közegében kamatoztathatja a tudását.

Borítókép: Az önkéntesek egy csoportja (Fotó: Zsigmond László)