A vb-re készülő Kozák Luca meghatódik, amikor bátorító szavakat hall

Kozák távol a világ zajától, Debrecenben készül, nehezen tudta megszokni, hogy óriásplakátokon szerepel, és azt is, hogy olykor felbukkan a tévéreklámban. Az utca embere bátorítja a hét végén kezdődő hazai rendezésű atlétikai vb előtt, s ez nagyon jólesik neki. – Egyre többször történik meg, hogy bevásárolok, és csak úgy odaszólnak, hogy gratulálnak, vagy sok sikert kívánnak, szurkolnak, főleg idős bácsik jönnek oda hozzám. Az elmúlt egy-két hónapban ez jelentősen gyakrabban fordult elő, mint korábban, ez nekem még újdonság, de nagyon jó látni, hogy sokakat érdekel az, amit csinálok, hogy követik a munkásságomat. A pápai edzőtáborban kislányok jöttek fotót és autogramot kérni, fantasztikus érzés motiválni őket és kicsit példaképpé válni, még ha csak annyi történik is, hogy valaki miattam hobbiszinten elkezd futni – mesélte a 2022 legjobb magyar női sportolójának választott Kozák, aki majd csak augusztus 19-én költözik be a csapatszállásra, addig Debrecenben készül élete nagy élményére.

