Hatalmas megtiszteltetésben részesült Varga Barnabás

A Hivatásos Labdarúgók Szervezete (HLSZ) idén már 33. alkalommal szavaztatta meg tagságát a legutóbbi bajnoki idény legjobbjairól, a csaknem ezer profi futballista nyolc kategóriában voksolhatott, posztonként öt személyre. A HLSZ budapesti díjátadó ünnepségén Horváth Gábor, a HLSZ főtitkára kiemelte, hogy reményei szerint a külföldön szereplő magyar válogatott futballisták hatására elindulhat végre egy olyan tendencia, amelyre tíz-húsz éve várnak és amely a környező országokban látszik: hogy ha egy játékos topligában játszik és az értéke a korábbiénak sokszorosára megy fel, az a többi magyar játékos értékére is hatással van. Példaként említette a többi között az első liverpooli gólját vasárnap megszerző Szoboszlai Dominikot, leszögezve: ez nemcsak személy szerint neki, de a többi magyar játékos számára is óriási lehetőség. A Paksról a Ferencvárosba igazolt Varga – aki 26 találattal lett az élvonal gólkirálya – a kecskeméti Szuhodovszki Somát és a debreceni Dzsudzsák Balázst megelőzve zárt az élen.

– A legfelső polcon van a tavalyi évem, remélem, hogy az idei még feljebb kerül – mondta Varga.

Varga Barnabás a Fradiban is szorgalmasan lövöldözi a gólokat Fotó: Micheller Szilvia / Fradi.hu/

A legjobbak itthon és külföldön

A legjobb kapus az elmúlt két alkalomhoz hasonlóan a ferencvárosi Dibusz Dénes lett, a legjobb külföldön futballozó játékosnak pedig válogatottbeli társát, az RB Leipzigtől Liverpoolba szerződött Szoboszlai Dominikot választották meg Kerkez Milos (AZ Alkmaar, jelenleg: Bournemouth) és korábbi lipcsei klubtársa, Willi Orbán előtt.

– Örülök, hogy sikerült ezt a díjat megnyernem, remélem, hogy jövőre is itt lehetek. Nem volt egyszerű a kezdet Liverpoolban, ezt mindenki tudja, aki új együttesbe igazol, de ezt akartam, ezt vállaltam, csinálom a dolgomat és mindent megteszek a csapatért – fogalmazott Szoboszlai. Hozzáfűzte: a válogatottért is mindent belead, csapatkapitányként példát kell mutatnia, még ha többeknél fiatalabb is. A nemzeti csapat csütörtökön Szerbiában játszik Európa-bajnoki selejtezőt. Az edzők közül a Kecskemét trénere, Szabó István zárt a kategória első helyén. A legjobb 21 éven aluli játékos Katona Bálint (Kecskemét, jelenleg: Ferencváros), a másodosztály legjobbja Lukács Dániel (Diósgyőr) lett. A szezon legszebb védéséért járó díjat Gundel-Takács Bence (Budafok) kapta.

Fradista túlsúly az álomcsapatban

Az NB I álomcsapatába öt játékos került be a címvédő Ferencvárosból és három az ezüstérmes Kecskemétből. Idén már hetedik alkalommal két kategóriában a női labdarúgás legmeghatározóbb alakjait is díjazták: Bíró Barbarát (Ferencváros) a legjobb kapusnak, Gődér Brigittát (Haladás Viktória, jelenleg: Ferencváros) pedig a legjobb mezőnyjátékosnak választották meg.

Az álomcsapat: Dibusz Dénes (Ferencváros) - Botka Endre (Ferencváros), Samy Mmaee (Ferencváros), Belényesi Csaba (Kecskemét), Pászka Lóránd (Ferencváros) - Banó-Szabó Bence (Kecskemét), Dzsudzsák Balázs (DVSC), Szuhodovszki Soma (Kecskemét) - Adama Traoré (Ferencváros), Varga Barnabás (Paksi FC, jelenleg: Ferencváros), Csoboth Kevin (Újpest)