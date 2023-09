Jelentős magyar sportdiplomáciai siker: Gyulai Márton fontos szerepben

A nemzetközi szövetség január–február tájékán írt ki pályázatot a posztra. A magyar sportvezető akkor még csak érdeklődés szintjén foglalkozott vele, mert teljes mértékben lekötötte a budapesti vb szervezése. Ennek ellenére a WA illetékeseinek „fülébe jutott” – ahogy Gyulai fogalmazott –, hogy őt érdekelheti a munka, és a szövetség is belátta, hogy nem kell azonnal betölteni az állást, elég lehet csak a szezon vége felé, a vb után. – Három-négy körös volt az interjú, de azt a döntéshozók pontosan tudták, hogy erre a posztra nem sokan jöhetnek szóba, és engem a vb szervezése leköt. Ebben partnerek voltak – hangsúlyozta Gyulai Márton, aki 2015 óta az Európai Atlétikai Szövetség (EA) tanácsának a tagja, és 2021-től a közvetlen irányító testületet jelentő végrehajtó bizottságban tevékenykedett. Korábban a magyar szövetség főtitkára is volt, a Gyulai Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon pedig éveken keresztül versenyigazgatóként dolgozott.

Ismerős: Gyulai Monacóban

A WA új sportigazgatója október 1-től kezdi a munkát Monacóban, így részben édesapja, Gyulai István nyomdokaiba lép, aki 15 évig volt a nemzetközi szövetség főtitkára.

– A sportigazgatói munkához tartozik a rendezvények szervezése, nemcsak ami a pályán zajlik, hanem például a szállás, az akkreditáció, az utaztatás, az ellátás is. Tizenhét ember tartozik ebbe a részlegbe a szövetségen belül. Fő cél, hogy eladhatóvá tegyük a sportágat. El kell dönteni, hogy mit szeretnénk 2, 4, 6, 8, 10 év múlva. Az egynapos és a többnapos, vagy -hetes versenyek nincsenek egymás nélkül – fogalmazott Gyulai Márton. Kiemelte: tény, hogy alapvetően változik a sportág, változnak a „fogyasztói szokások”. Csak egy példa: sok sportágban a világbajnokság egyben lezárja a szezont is. Amikor mi pályáztunk az idei vb-re, akkor négy-öt éve még az volt a koncepció, hogy a budapesti vb lesz a szezonzáró, szeptember 3-án legyen vége, de azóta is sok minden módosult. A vb időpontja előrébb ment, és még komoly versenyek vannak hátra a szezonból. Ezeknek a kihívásoknak is meg kell felelni majd az új állomáshelyemen – mondta Gyulai, aki szeptember végén költözik ki Monacóba, de a családja nem tart vele.