Marco Rossi válogatottjának ez lehet az év meccse, indul a roham a jegyekért

A magyar válogatott a legutóbbi Eb-selejtezőjén 2-1-re győzött Belgrádban Szerbia ellen, és ezzel nagy lépést tett a jövő évi Eb-re való kijutás felé. Legközelebb ugyancsak a sok topligás sztárt felvonultató Szerbia lesz az ellenfél, ezúttal már a Puskás Arénában Budapesten, és ha Marco Rossi csapata újabb győzelmet aratna, azzal gyakorlatilag bebiztosítaná az első helyét a csoportban, feltéve, hogy a hátralévő három mecccsén Litvánia, Bulgária és Montenegró ellen nem botlik váratlanul nagyokat.

Szerbia ellen megtelhetnek a Puskás Aréna lelátói. Fotó: Vasvári Tamás

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) honlapján közzétett tájékoztatás szerint szeptember 22-én, pénteken 10 órakor kezdődik a jegyárusítás a Szurkolói Klub (SZK) tagjai részére. Arra is figyelmeztetnek a rendezők, hogy 30 ezer jegynek már van gazdája, hiszen ennyien bérletet vásároltak az összes hazai Eb-selejtezőre, így a megmaradt nagyjából újabb 30 ezer jegyre várhatóan gyorsan lecsapnak majd az érdeklődők.

Az értékesítés a Szurkolói Klub-tagok elővásárlásával indul pénteken. Fontos, hogy az elővásárlás során nem elég a futballkártya megléte, a jegyek megváltásához klubtagnak kell lenni a vásárlónak is, és a további személyeknek is, ha mások számára is vásárol jegyet. A nyitott értékesítés, amely az SZK-tagsággal nem rendelkezők számára is elérhető, szeptember 25-én, 10 órától indul, feltéve, hogy nem fogynak el addig a jegyek. A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon lehet megvásárolni.

Az év meccsére készül Marco Rossi?

Tavaly a Nemzetek Ligájában olyan sztárcsapatok léptek pályára a Puskás Arénában a magyar válogatott ellen, mint Anglia, Németország és Olaszország, de idén az Eb-selejtezőkön szerényebb az ellenfelek felhozatala, kétségkívül Szerbia a legnagyobb nevű csapat, amely 2023-ban tétmeccsen fellép Budapesten a nemzeti együttes ellen.

A többek közt a Juventus csatárát, Dusan Vlahovicsot felvonultató szomszédaink ráadásul motiváltan érkeznek a Puskás Arénában, mert szerintük a belgrádi magyar győzelem nem volt igazságos, és emiatt vissza akarnak vágni.

Eb-selejtezők, G csoport, 7. forduló, október 14.:

Magyarország–Szerbia 20.45

Bulgária–Litvánia 18.00

A csoport állása: 1. Magyarország 10 pont (7-1), 2. Szerbia 10 (9-4), 3. Montenegró 8, 4. Bulgária 2 (3-8), 5. Litvánia 2 (4-10).

Borítókép: Marco Rossi újra telt házra számíthat a Puskás Arénában Szerbia ellen (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)