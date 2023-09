Máris megtalálta Ancelotti utódját a Real Madrid?

Július elején vált hivatalossá, amiről már régóta pletykáltak, miszerint Carlo Ancelotti 2024 nyarán elhagyja a Real Madridot, utána pedig a brazil válogatott szövetségi kapitánya lesz. Az utódját egyelőre természetesen nem nevezte egyelőre ki a Bajnokok Ligája rekordbajnoka, de a Radio Marca értesülése szerint egy edző felkeltette a madridiak érdeklődését.

A hírek szerint Xabi Alonso követheti Ancelottit a Real kispadján Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Marius Becker

Ő pedig nem más, mint a Realnál játékosként öt idényt eltöltő, edzői pályafutását éppen a spanyolok ificsapatánál kezdő Xabi Alonso. A 41 éves szakember azóta a Real Sociedad második számú csapatánál is megfordult, közel egy éve pedig a Bayer Leverkusennél dolgozik. Alonso az előző idényben az Európa-liga elődöntőjébe vezette a német gárdát, amely remek formában kezdte az idényt, és a Bayern Münchennel holtversenyben a Bundesliga élén áll.

A 2026 nyaráig szerződéssel rendelkező spanyol tréner remek munkájával több klub érdeklődését is felkeltette. Korábban a Tottenham Hotspurrel is összeboronálták, de az angolok végül Ange Postecoglout nevezték ki menedzsernek. Most pedig könnyen előfordulhat, hogy Alonso London helyett ismét Madridban köt ki.

Borítókép: Carlo Ancelotti jövő nyáron távozik a Real Madridtól (Fotó: AFP/Nurphoto/Jose Breton)