Meglepő újítással jelentkezik a Bajnokok Ligája

Remek nyarat tudhat maga mögött az SZPCDSE-ECECE. Barabás Miklósék előbb sikerrel vették a Final4 első kvalifikációs döntőjét, a budapesti rájátszást, majd győzelemmel indítottak a Tippmix Minifutball Magyar Kupa hajdúszoboszlói állomásán is, amellyel a kupadöntőbe is bejutottak, ahol végül harmadikok lettek. Mindeközben Maglódon megnyerték a II. Ponczok Csaba Emléktornát és az ő elsőségüket hozta a 2023-as VID Balaton Tour júliusi 60 csapatos tornája is. Végül az i-re a pontot a VID Final4-on tették fel, ahol a döntőben a PFF Szántó csapatát legyőzve hódították el a bajnoki címet.

– A sorsolást izgatottan vártuk, habár sose lehet tudni, ki milyen kerettel érkezik, legalább azt le lehet szűrni a nemzetiségekből, hogy milyen típusú foci várható az adott ellenféltől. Messzemenő következtetést nem szeretnék levonni a fentiek alapján, annyit azonban tudunk, hogy a csehek minifociban rendkívül erősnek számítanak, azonban nem a bajnokot kaptuk, ahol rengeteg válogatott szerepel. Szemben a szerbekkel, ahol az egyetlen szerb delegált került a csoportunkba. Ha ők a válogatott játékosokkal érkeznek, akkor nagyon nehéz küzdelemre számítok ellenük. A lengyelek tűnnek a legkönnyebb ellenfélnek elsőre, viszont az első meccsen csapunk össze velük, ahol bizonyosan mindent meg fognak tenni a jó eredmény elérése érdekében. Azt gondolom, a keret alkalmas a sok hiányzó ellenére is, hogy jól szerepeljen, mindenki, aki tagja a keretnek, mindent meg is fog tenni ezért, ebben biztos vagyok – szögezte le az Origónak Barabás Miklós, az SZPCDSE-ECECE csapatvezetője.

– A nemzetközi mezőnyt nem nagyon ismerjük, így igazából nem tudjuk, mit várjunk a csoportbeli ellenfeleinkről. Az biztos, hogy harapós és hajtós meccsekre kell készülnünk. Nem fogunk most se másképp készülni, mint eddig. Azt fogjuk játszani, amit tudunk – árulta el Benedek Zsolt, a PFF Szántó csapatvezetője.

Borítókép: A magyar bajnok SZPCDSE-ECECE a Bajnokok Ligájára készül (Forrás: Origó)