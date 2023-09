Rajtol az NFL-szezon: kezdés egy mesterséges rangadóval?

A New York Jets két elkapót (Randall Cobb, Allen Lazard) is elhozott Green Bayből, hogy Rodgers otthonosan érezze magát, az irányítótól pedig azt várják, hogy megszakítsa a négy nagy amerikai liga leghosszabb aktív rájátszásmentes sorozatát, a Jets számára a legutóbbi tizenkét idény az alapszakasszal fejeződött be.

Dátumokban az új NFL-szezon: kezdés, rájátszás, Super Bowl

A Kansas City Chiefs és a Detroit Lions nyitómeccse magyar idő szerint pénteken 2.20-kor (tv.: Aréna 4) kezdődik. Az NFL európai meccsek terén sem lassít: három londoni találkozó (október 1. Jacksonville–Atlanta; október 8. Buffalo–Jacksonville; október 15. Tennessee–Baltimore) mellett először lesz NFL-meccs helyszíne Frankfurt, a német városban november 5-én a címvédő Kansas City a Miami Dolphins ellen játszik, november 12-én a New England Patriots és az Indianapolis Colts csap össze.

Abban nincs változás az előző idényhez képest, hogy a csapatok tizenhét alapszakaszmeccset játszanak, a január 13-án kezdődő rájátszásba pedig tizennégy együttes jut be. A február 11-i nagydöntőre új helyszínen kerül sor: Las Vegas a Super Bowl 2024-es házigazdája.

Borítókép: Patrick Mahomes eddig egyszer játszott a Lions ellen, akkor győztesen hagyta el a pályát (Fotó: USA Today Sports/Raj Mehta)