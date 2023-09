Valter Attila felfedte a Jumbo-Visma hármas sikerének hátterét

Valter Attila megérti Roglicot is

A magyar bringás ugyanakkor Roglicot is megérti, hiszen az ő felkészülése a Vuelta köré épült, míg Vingegaard és Kuss fáradtan estek be a Tour de France-ról. A szlovén ráadásul idősebb is, mint Jonas (Roglic 33 éves, míg Vingegaard 26).

– Benne joggal lehet az, hogy már nincs túl sok ilyen lehetőség a karrierjében, és maximálisan szeretné kihozni magából, ami benne van. Ezzel együtt ő is igazi csapatember módjára segítette és dolgozott Sepp alá, azt gondolom, hogy a szombati befutónál ezt le is lehetett olvasni az arcáról – jegyezte meg Valter Attila.