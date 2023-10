Los Angeles-i olimpia: eldőlt az öttusázók és a súlyemelők sorsa

Az előzetes műsorból kihagyott három sportág közül változatlanul kérdéses az ökölvívás sorsa, mert egyelőre nem kapta meg a vb és a közgyűlés támogatását. Ennek elsősorban az az oka, hogy az ökölvívásnak jelenleg nincs olyan nemzetközi szövetsége, amelyet a NOB elfogad partnernek.

A korábban AIBA, jelenleg IBA nevű ökölvívó-szövetséget 2019-ben függesztette fel a NOB, ezzel kizárta a tokiói játékok boksztornájának rendezéséből, majd később úgy döntött, a párizsi olimpia ökölvívó versenyét és kvalifikációját sem rendezheti meg. A helyzet idén annyira elmérgesedett a két szervezet között, hogy a NOB júniusban – példátlan módon – az úgynevezett elismert státusból az el nem ismert státusba sorolta az Umar Kremljov által vezetett IBA-t. A sportágban tavasszal új szövetséget alapítottak az IBA-val szemben álló nemzetek az Egyesült Államok vezetésével, de a World Boxingot (WB) a NOB még nem ismerte el.

– Sosem fogok belefáradni abba, hogy elmondjam, mi akarjuk, hogy az ökölvívás ott legyen az olimpia műsorán – fogalmazott múlt pénteken Thomas Bach, a NOB elnöke utalva arra, hogy nem zárja ki a boksz szereplését Los Angelesben.

Az öttusa esetében a NOB most közölte, hogy elfogadta a lovaglás akadályversennyel történő helyettesítését, illetve méltányolja és elismeri a nemzetközi sportági szövetség (UIPM) intézkedéseit, amellyel csökkentette a sportág költségeit és egyszerűsítette a versenyeket. Mindehhez hozzátette, hogy az UIPM-nek a jövőben folytatnia kell az elkerülhetetlen változtatásokat a vezetésében és a szervezet modernizálását. A NOB a közleményében külön kiemelte, hogy az öttusa nem került volna be a Los Angeles-i programba, ha nem cseréli le a lovaglást az akadályversenyre.

A modernkori öttusa, amelyet az újkori olimpiák alapítója, Pierre de Coubertin hozott létre, 1912-es bevezetése óta szerepel a játékokon.

A súlyemeléssel kapcsolatban a bizottság a programba vétel melletti érvként azt emelte ki, hogy a nemzetközi szövetség (IWF) a sportág doppingellenes tevékenységének irányítását a Nemzetközi Tesztelő Ügynökségre (ITA) bízta és a doppingügyek elbírálását a nemzetközi Sportdöntőbíróságra (CAS) hagyta 2028 végéig. A NOB a súlyemelés párizsi játékokra kialakított doppingellenes programjának hatékonyságát továbbra is szigorúan ellenőrizni fogja, csakúgy mint a szövetség vezetésében bevezetett változtatások végrehajtását.

A helyi szervezőknek először a tokiói játékok előtt volt lehetőségük arra, hogy sportágakat jelöljenek a programba, miután a NOB lehetőséget adott erre. A műsorba így felvett sportok nem válnak az olimpia állandó sportágaivá, csak az adott játékokon szerepelhetnek. Így például Tokióban rendeztek karate versenyeket, de jövőre Párizsban nem fognak.

Az öt, most programba került sportág közül az egykori brit birodalom területén népszerű krikett – amelynek a rövidített, úgynevezett Twenty20 változata kerülhet műsorra – eddig egyszer, 1900-ban, míg a lacrosse nevű csapatjáték kétszer, 1904-ben és 1908-ban volt olimpián. A krikett programba kerülésével a szakértők szerint több mint 100 millió dollárral nő az indiai közvetítési jogok értéke, ami plusz bevétel a NOB számára. Az amerikaifutball ütközésmentes változatának számító flag football ugyanakkor bemutatkozására készül, csakúgy, mint a fallabda. A baseball, és annak női változata, a softball 2012 előtt többször is szerepelt a programban, a tokiói játékokon a szervezők kérésére került vissza. Az öt sportág felvétele azt is jelenti, hogy a jövőre Párizsban bemutatkozó breaktánc Los Angelesben már nem lesz műsoron.

A program bővülésével a 2028-as játékokon a sportágak száma 35 vagy akár 36 is lehet, ami történelmi rekord.

Borítókép: A harmadik Bőhm Csaba a férfi öttusázók döntőjének lézerlövészet és futás versenyszáma céljában az Európa Játékokon a krakkói AWF Sport Centrumban 2023. július 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)