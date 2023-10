Messi és Beckham folytatnák a Barcelona „kifosztását”

Megvalósult, amire az Inter Miami korábbi eredményei alapján számítani lehetett: az utolsó mérkőzések idején sérüléssel bajlódó Lionel Messi nélkül a floridaiak nem jutottak be az MLS rájátszásába. A Miami játékosaira így hosszú pihenő vár, hiszen az új szezon csak február végén kezdődik. Fel is vetődött, hogy a csapat legnagyobb sztárja, Messi kölcsönbe távozik Európába a következő időszakra, hogy játékban maradjon, de a transzferguru Fabrizio Romano szerint ez nem fog megtörténni, mert az argentin spíler jelenleg csak a klubjára és a válogatottra koncentrál.

A hírek szSergi Roberto Messiék következő kiszemeltje Fotó: AFP/NURPHOTO/Jose Breton

Így a résztulajdonos David Beckhammel elmélkedésre is jutott idejük, és spanyol sajtóhírek szerint arra jutottak, hogy tovább kellene bővíteni a gárda barcelonai különítményét, Messi, Sergio Busquets és Jordi Alba után Sergi Roberto lehetne a következő szerzemény.

A 31 éves spanyol védő már nem számít Xavi alapemberei közé, az idényben eddig csak kétszer került be a kezdőcsapatba, és mindösszesen 224 játékperce van a katalánoknál, pedig a mellőzéshez egyáltalán nincs hozzászokva. Bár Roberto korábban elhintette, hogy szívesen kipróbálná magát az MLS-ben, meglátása szerint ennek még nem jött el az ideje.

– Nem úgy tekintek az idényre, mintha az lenne az utolsó évem a Barcelonánál. Csak a pillanatnak élek és persze életem klubjának. Szerencsés vagyok, nem gondolkozom a jövőn – szögezte le a Barca labdarúgója. – Szeretem az Egyesült Államokat, gyakran jövök ide, leginkább New Yorkba. Szívesen nézem az MLS-t is, már több barátom is megfordult itt. Ez egy olyan ország és egy olyan bajnokság, ahol lenne kedvem játszani, de csak néhány év múlva. Nem tartom valószínűnek, hogy a közeljövőben itt folytatnám – tette hozzá Roberto.