Luka Modriccsal épülhet tovább az „új Barcelona”

A Real Madridnál hemzsegnek a jobbnál jobb középpályások, ez pedig óhatatlanul is azzal jár, hogy néhányan közülük kiszorulnak a csapatból. Ez egyre többször esik meg a királyi gárda korábbi oszlopos tagjával, Luka Modriccsal is. A horvát középpályás a Real legutóbbi két bajnoki mérkőzését a kispadról nézte végig, ami hosszú, 2012 óta tartó madridi pályafutása során korábban mindössze az első idényében fordult elő vele. Egyébként pedig a La Ligában az eddigi nyolc forduló alatt csak kétszer volt a kezdő tizenegy tagja, eddig összesen 206 játékperce van.

A jövő csapatát pedig már semmiképp sem a 38 éves játékosra építik, ezt Modric is jól tudja, ennek ellenére a nyáron érkezett szaúdi és amerikai ajánlatokra egyaránt nemet mondott. A spanyol Cadena SER rádió viszont úgy értesült, hogy a világbajnoki ezüstérmes futballista David Beckhammel, az Inter Miami társtulajdonosával szóba elegyedett az esetleges átigazolásáról, amire 2024 januárjában, esetleg nyarán kerülhetne sor – jövő júniusban jár le a középpályás szerződése a spanyol klubnál. Modricot pedig nemcsak Beckham várná tárt karokkal Floridában, hanem Lionel Messi is, ahol így az eddigi mini-Barcelona (Sergio Busquets és Jordi Alba is a csapat tagja) a Real Madrid egy legendájával egészülhetne ki.

