Négy hónapnyi kihagyás Messinek, avagy irány Európa?

No Messi, no party – a legkönnyebben így lehet összefoglalni az Inter Miami idényét. Az argentin spíler megérkezte óta szárnyakat kapott, elmozdult az észak-amerikai profi liga (MLS) keleti főcsoportjának utolsó helyéről, emellett fennállása első trófeáját is elhódította az addig csak a vereségeket halmozó klub. Messi azonban megsérült, a Miami legutóbbi öt meccséből csak egy alkalommal volt ott a pályán, csapata csupán azt az egy meccset tudta megnyerni, ráadásul egy kupadöntőt is elbukott.

Lionel Messi most csak külső szemlélő, ezt nagyon megszenvedi az Inter Miami (Fotó: AFP/Giorgio VIERA)

Legutóbb, vasárnap virradóra hazai pályán nem bírt a New York Cityvel, olyannyira nem, hogy a 95. percben sikerült csak az Internek legalább döntetlenre mentenie a mérkőzést. Pedig a floridaiaknak nagy szükségük lett volna a három pontra, ha a rájátszásba szeretnének jutni. Még négy bajnokijuk van hátra, és négypontos hátrányt kellene ledolgozniuk a jelenleg kilencedik Montreallal szemben (az Inter Miami ugyanakkor egy meccsel kevesebbet játszott).

Nagy a tumultus a továbbjutó helyekért, az ezekről való lemaradókra pedig hosszú kihagyás vár. Az Internél maradva, a gárda október 22-én játssza le az utolsó mérkőzését az alapszakaszban, az új szezon pedig négy hónappal később, 2024. február 24-én rajtol. Messiék ezután két lehetőség közül választhatnak: élvezik a szokatlanul hosszú pihenőt, esetleg az Inter Miami társtulajdonosának, David Beckhamnek a példáját követve néhány hónapra kölcsönbe szerződhetnének mást klubhoz. Az angol exfutballista annak idején a Los Angeles Galaxytól az AC Milanhoz került kétszer is kölcsönbe.

Tart a Messi-őrület

Bárhogy is alakuljon a mostani, az Inter Miami már nagyon készül az új idényre. Messi átigazolása óta nagyon megnőtt az érdeklődés a klub iránt, ami megmutatkozott a közösségi médiában, a mezek is nagyon kelendőek lettek, a belépőkről és a szezonbérletekről nem is beszélve. Az Inter Miami ezt kihasználva az egekbe emelte a jegyek árait. Míg korábban 25 dollárért is lehetett belépőt váltani a stadionba, a jövő idényben már legalább 280 dollárt ki kell fizetnie annak, aki Messit élőben szeretné látni. A szezonbérletek iránt az előző idényhez képest ezerkétszáztizenöt százalékkal nőtt meg az érdeklődés, pedig az áruk is már-már csillagászati, az eddigi 3600 dollár helyett immáron 7650-et kell fizetni értük.

