Lionel Messi nélkül nem megy David Beckham csapatának

Lionel Messi érkezése előtt az Inter Miami nem volt jó csapat. Ezt jól jelzi, hogy mielőtt a társtulajdonos és klubelnök, David Beckham Miamiba csábította volna az argentin klasszist, a klub tizenegyes meccses nyeretlen sorozatot teljesített az MLS-ben. Messi érkezése óta a csapat megnyerte története első trófeáját, a nyári Ligák Kupája sorozatot, és bejutott az amerikai kupa, azaz a US Open-kupa döntőjébe is. Ott azonban Lionel Messi sérülés miatt nem állt rendelkezésre, a Houston Dynamo ellen ki is kapott az Inter Miami.

Lionel Messi lubickolt a pályán Amerikában, mielőtt megsérült (Fotó: Europress/AFP/Angela Weiss)

Messi hiányában is volt világbajnok és Bajnokok Ligája-győztes labdarúgó a pályán a miami csapatban, Sergio Busquets személyében, azonban ő kevés volt ahhoz, hogy megállítsa a Houstont, amely 2018 után másodszor hódította el a trófeát.

Messi hiánya az MLS-hajrára sem sok jót vetít előre az Inter Miami számára. A csapat mindössze a tizennegyedik, azaz utolsó előtti helyen áll a keleti főcsoportban, s bár van még esélye, hogy bejusson a rájátszásba, ehhez a hátralévő öt alapszakaszmeccsen nagyon jól kell teljesítenie.