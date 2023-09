Feledékeny vagy, Leo – a PSG válasza a klubot kritizáló Messinek

Lionel Messi kivirult az Inter Miamihoz való átigazolása óta, és amilyen gyakran áradozik új klubjáról, szinte annyit panaszkodik az előzőre, a Paris Saint-Germainre. Az argentin klasszis legutóbbi interjújában a katari világbajnokság megnyerését követő időszakot tárta fel. Messinek nem volt könnyű a visszatérés Franciaországba, miután a vb-döntőben éppen a francia válogatottat győzték le, de történt akárhogy is, a szélső nagyobb csinnadrattát várt maga körül.

Fotó: MTI/EPA/Mohamed Badra

– Érthető volt, mert mi győztünk, Franciaország pedig miattunk nem nyerte meg a világbajnokságot ez alkalommal. De huszonöt másik játékostól eltérően én voltam az egyetlen, akit nem ismertek el – utalt a válogatottbeli csapattársaira Messi.

A Paris Saint-Germain elnökéhez is eljutottak a klubtól nyáron távozott futballista szavai, és Nasszer Al-Khelaifi felfedte, ő kicsit másképp emlékszik a történtekre, mint Messi, akit elmondása szerint a vb után megkapta a kellő elismerést.

– Mindenki láthatta, hogy közzétettünk egy videót a tiszteletére, az egyik edzés közben is megünnepeltük a sikerét, valamint egy privát ünnepséget is tartottunk. De tartsuk tiszteletben, hogy egy francia klubról van szó, érzékeny dolog lett volna a győzelmét a stadionban ünnepelni. Tisztelni kell a legyőzött országot, a klubbéli csapattársait, akik a francia válogatottban szereltek, valamint a szurkolóinkat is – emlékeztetett a katari klubvezető.

Borítókép: Lionel Messi nem a Paris Saint-Germainnél élte pályafutása legjobb napjait (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)