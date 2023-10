Székesfehérvár a hazai jégkorong fellegvára, a felnőtt csapat hosszú évek óta az osztrák ligában vitézkedik. A Fehérvár AV19 mellett itt készülnek az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorongakadémia növendékei is.

Novák Katalin köztársasági elnök is ellátogatott a szintén ifjabb Ocskay Gábor nevét viselő jégcsarnokba, ahol nemcsak beletekintett a szakmai munkába, hanem maga is jégre lépett, sőt gólt is szerzett.

Borítókép: Novák Katalin jégkorong-felszerelésben (Forrás: Facebook)