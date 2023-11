Bánhidi és Mikler nélkül is van élet a kézilabda-válogatottnál

Ezúttal a Szegeden csak a hajrára beszállt Lékai Máté kezdett az irányító poszton, Szita Zoltán 4/4-es lövőmérleggel nyitott, Szöllősi Szabolcs és az őt váltó Rosta Miklós is frissnek tűnt. A cserékkel sem tört meg a lendület: Ónodi-Jánoskúti Máté és Bodó Richárd is pontosan lőtt. A nyitott védekezésben és a hatos falban Ligetvári Patrik emberfelettit nyújtott a hármas poszton, és egy lerohanásgólt is szerzett. A 16-11-es magyar vezetés a lengyelekre nézve volt hízelgő, volt már hét gól is a két csapat közötti különbség.