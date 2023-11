Újonc nincs, csak két visszatérő van Marco Rossi keretében

Okkal hihettük, hogy Marco Rossi meglepetésekkel rukkol elő. Maga a szövetségi kapitány is ezt engedte sejteni, hiszen korábban azt nyilatkozta, lehetnek újoncok a keretben, az októberi állapothoz képest annyi a sérült játékos, akire nem számíthat a Bulgária és a Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőkön. Azt tudni lehetett, hogy a védelemből biztosan hiányzik a sérüléséből lábadozó Willi Orbán, kiesett Fiola Attila, hosszabb időre kidőlt a gólokat folyamatosan termelő Varga Barnabás, a remek formába lendült Sallai Roland is, és egy hete ilyenkor még úgy tűnt, a ferencvárosi kapus, az RB Leipzigben a visszatérése után a kispadra szorult Gulácsi Pétert nagyszerűen pótoló Dibusz Dénes is kihagyni kényszerül a selejtezőket. És akkor még nem is szóltunk a huzamosabb ideje maródi Schäfer Andrásról, Vécsei Bálintról és Kleinheisler Lászlóról...

Sallai Roland szereplésére van némi remény (Fotó: Nemzeti Sport)

Ehhez képest Marco Rossi nem rukkolt elő egyetlen meglepetéssel sem, azaz nincsen igazi újonca a keretnek. Októberhez képest csupán annyi a változás, hogy az a kecskeméti Szuhodovszki Soma került be a névsorba, aki korábban már volt keretben, de pályára még nem lépett, és visszatér a keretbe a kétszeres válogatott, hamburgi Németh András is, aki legutóbb márciusban, az észtek ellen szerepelt a nemzeti csapatban. Dibusz Dénes már a vasárnapi bajnoki meccsen beállt a Fradi kapujába, és kiderült, akad némi reménysugár Sallai Roland esetében is:

a Freiburg időben megkapta az MLSZ-től a kikérőjét, hétfőn ő is bejelentkezik a telki edzőtáborba, és ha az egészségi állapota úgy alakul, akkor tagja lesz a keretnek, de ez véglegesen csak jövő héten dől el.

– Velünk azonos időben lesz az U21-es válogatott összetartása is, így biztosan mindig elegen leszünk – indokolta a döntéseit Marco Rossi. – A sok sérült ellenére ezért nem hívtunk most meg újoncot a keretbe. Az, hogy vannak sérültjeink, szinte minden összetartásunkról elmondható volt az utóbbi években, így jó párszor szembesültünk már ezzel a problémával, vagyis nem jelent újdonságot számunkra. Eddig is megoldottuk ezeket a problémákat és most is meg fogjuk, annak ellenére is, hogy két nehéz mérkőzés vár ránk.

Németh András már gólt is lőtt a válogatottban (Fotó: Kovács Tamás / MTI)

Mint ismeretes, hétfőn kiderült, hogy a bolgárok elleni, jövő csütörtöki mérkőzést, a hazaiak kérésére zárt kapuk mögött rendezik november 16-án és nem Szófiában, hanem Plovdivban, 18 órától. Ez azt jelenti, hogy magyar szurkolók sem segíthetik a csapatot a helyszínen, pedig nagy szükség lenne erre, mert a magyar válogatott egy ponttal már biztosan ott lenne a jövő évi Európa-bajnokság mezőnyében, és három nappal később a Montenegró elleni hazai találkozón már ennek a tudatában zárná le a selejtezőket.

Marco Rossi nagyon csalódott

– Kétségtelenül fájó a szurkolóink hiánya, ha ott lettek volna, a bolgárok nem tudtak volna ellenállni a nyomásunknak – adott hangot csalódottságának Marco Rossi. – Óriási keserűségre ad okot, ami történt, az MLSZ mindent megtesz, hogy a szurkolók visszakapják a pénzüket, hiszen komoly befektetés számukra, hogy minket elkísérnek, és ezért nagyon nagy tiszteletet érdemelnek. Tanácstalan vagyok abból a szempontból, hogy az UEFA-nak és a bolgár szövetségnek ezt a zsarolást, városi gerillaharcot el kellett fogadniuk, nem lett volna megengedhető, hogy egy sportágat erőszakkal megfenyegessenek. Hogy ennek engedtek, óriási csalódás számomra.

Marco Rossi a bolgár csapatról szólva elmondta, az új tréner, Ilian Iliev érkezése biztosan minőségi javulást hoz majd a csapatba, és motiváltabbak is lehetnek a játékosok, igaz, véleménye szerint annál nagyobb motiváció semmi sem lehet, mintha valaki a hazáját képviselheti. Marco Rossi végül elárulta, szerinte a magyar válogatottnak minden képessége megvan ahhoz, hogy megszerezze a szükséges egy, vagy akár három pontot is Bulgáriában. A magyar csapat legutóbb, Litvániában a találkozó első félidejében kétgólos hátrányba került, a kapitány szerint nem fáradtságról volt szó, hanem a hozzáállással volt a baj, és ez soha többé nem történhet meg.

A magyar válogatott kerete KAPUSOK: Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Paks) VÉDŐK: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Botka Endre (Ferencváros), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Mocsi Attila (Caykur Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Szalai Attila (Hoffenheim – Németország), Szalai Gábor (Kecskemét) KÖZÉPPÁLYÁSOK: Kalmár Zsolt (Fehérvár), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Callum Styles (Barnsley – Anglia), Szuhodovszki Soma (Kecskemét) TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskemét), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Németh András (Hamburg). Ha vállalni tudja a játékot: Sallai Roland (Freiburg – Németország)

Borítókép: Marco Rossi nem okozott meglepetést a keret kihirdetésekor (Fotó: mlsz.hu)