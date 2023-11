Születésének századik évfordulóján leleplezték Török Bódog szobrát

Jó, ha tudjuk, kik voltunk, azaz kik is vagyunk, erre emlékeztet minket Török Bódog öröksége és szobra is. Felemelő lesz látni azoknak is, akik alkalmanként, akár csak egyszer jönnek el a szövetségbe, de nekünk, akik minden nap itt dolgozunk, szintén másképp kezdődik a munkanapunk. Még egy vereség után is – mert minden reggel emlékeztet minket rá Török Bódog, hogy sokszor győztünk.