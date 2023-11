Ezt érdemelte a Győr? Két szabálytalan gól, amire még sincs mentség

A tizenöt forduló után még első Győr kiütéses, 6-0-s vereséget szenvedett hétfő este a Vasas vendégeként a labdarúgó NB II 16. fordulójának rangadóján. A Vasas végig jobban focizott, igaz, miként beszámoltunk róla, az első félidő legvégén Karakó játékvezető két döntése is a vendégeket sújtotta. Előbb az ETO gólját nem adta meg, mondván, Bumba az oldalvonalon túlról adta be a labdát, majd a Vasasét viszont igen, pedig a hazaiaktól Tóth Milán is gyanúsan a vonal mögül kanalazta vissza a labdát Novothny Soma elé.

Novothny Soma két góllal vette ki a részét a Vasas sikeréből (Fotó: Vasas FC)

Később a jelenetet kielemezve kiderült, ekkor is kinn volt a labda, de hát az NB II-ben nincs VAR. Majd már a második félidőben a piros-kékek harmadik találatát valószínűleg les előzte meg. A 6-0-ra végződött mérkőzés összefoglalója megnézhető az M4 Sporton, mindenki eldöntheti, hogyan ítélt volna.

Lipták Zoltán: A játékvezetők is emberek

– A játékvezetők is emberek, sajnos ők is hibáznak. Különösen a második gól rosszkor jött a szünet előtt, ha ez nincs, lehet, hogy másként alakul, de ettől nem kérdéses a Vasas győzelme – Lipták Zoltán, a Győr korábbi 18-szoros válogatott edzője sportszerűen így reagált a két vitatott jelenetre és a csapata kiütéses vereségére. Azt is megjegyezte, értetlenül áll a csapata teljesítménye előtt, hiszen az első perctől kezdve nem azt játszotta, mint amire egész héten készültek.