Czibor utódai, Bozsik tanítványai: magyar klubok határok nélkül

Míg a hétfő este a klubvilágbajnoki döntőbe jutott Fluminense szurkolói által lengetett piros-fehér-zöld zászlóknak a számunkra oly kedves megjelenésen túl nincs valódi kötődése hazánkhoz, a környező országok bajnokságaiban több futballklub is szerepel, amely magyar kézben található. A dunaszerdahelyi DAC és a topolyai TSC, az eszéki NK Osijek, valamint a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK már a nemzetközi porondon is megmutathatta magát, s további magyar kézben lévő projektet is figyelemmel követhetünk Közép-Európában.

Kassai szurkolók és játékosok (Forrás: Facebook/FC Kosice/Simon Pavlisin)

A szlovák élvonalban a tavalyi szezonban az utolsó fordulóig küzdött a bajnoki címért a Dunaszerdahely, amely végül – részben egy vitatott körülmények között elveszített rangadó miatt – elbukta a versenyfutást a pozsonyi Slovannal szemben. A DAC tulajdonosa a felvidéki Világi Oszkár, a csapat keretében az elmúlt években megfordult Németh Krisztián, Schäfer András és Kalmár Zsolt is, a kispadon pedig ült aki akkor ugyan még nem volt magyar állampolgár, de a Honvéddal nyert bajnoki címe miatt már volt kötődése hazánkhoz. A jelenlegi keretben is találunk magyar labdarúgókat, közülük a húszéves Csinger Márk és a huszonegy éves Vitális Milán kapott rendszeres játéklehetőséget az idényben. A DAC a szlovák bajnokság ötödik helyén telel.

Nem a DAC az egyetlen magyar irányítású csapata a tizenkét csapatos szlovák élvonalnak: újoncként szerepel a ligában az FC Kosice (Kassa), amelynek tulajdonosa az itthon a DVTK-t is vezető Sántha Gergely. Kassán jelentős múltja van a futballnak, a mai klub az 1. FC Kosice hagyományait viszi tovább, amely 1997 őszén a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelt, többek között Telek Andrással a csapatban, noha hivatalosan az FCK nem jogutódja a 2017-ben megszűnt egyesületnek. A kassaiak idén döcögős kezdés után felkapaszkodtak a tizedik helyre, a cél a bennmaradás.

Czibor utódai növelhetik a magyar jelenlétet

S ha ez összejön a Kassának, jövőre már háromra nőhet a szlovák élvonal magyar kötődésű csapatainak száma, ugyanis a másodosztályt nagy előnnyel vezeti a KFC Komárno (Révkomárom). A lila-fehérek szakmai igazgatója a korábbi válogatott, játékosként a Serie A-t is megjárt Vincze István, a vezetőedző pedig Radványi Miklós. A csapat alapemberei közé tartozik a felvidéki magyar Németh Tamás és Tóth Gábor, de gólokkal járult hozzá az őszi szerepléshez a Vasastól kölcsönkapott húszéves támadó, Puska Péter és az Újpest kölcsönjátékosaként Révkomáromban szereplő Eckl Patrik is. Korábban innen indult a magyar válogatottal Eb-részvételig jutott Priskin Tamás pályafutása, a távolabbi múltban pedig Czibor Zoltán is játszott itt, mielőtt világhírűvé vált az Aranycsapat tagjaként.