Magyar zászlókkal ünnepelték a legendát, aki büntetőt harcolt ki

Az Al Ahli kis híján csúcstartó, idén kilencedik alkalommal szerepel a klubvilágbajnokságon, csak az új-zélandi Auckland City léphetett pályára több, szám szerint tizenegy tornán. A brazil Fluminense ellenben újonc, mégis esélyese volt a két csapat elődöntőjének. A Flu az argentin Boca Juniors ellen nyert a Libertadores-kupa döntőjében, így jutott be a dzsiddai klub-vb mezőnyébe, s Szaúd-Arábiába szurkolói is elkísérték, akik piros-fehér-zöld magyar zászlókkal szurkolnak kedvenceiknek.

Marcelo tizenegyest harcolt ki, őt is ünnepelték a magyar zászlót lengető szurkolók (Fotó: X/FIFA World Cup)

A Fluminense mezén is látszik, hogy a hagyományos klubszínek kissé eltérnek a magyar zászló színeitől, a szurkolók között mégis ez a változat terjedt el, s a magyar zászlót használja a Fluminense a közösségi bejegyzéseiben is.

Az Al Ahli már azzal is némi meglepetést okozott, no meg óriási pofont osztott ki az őrülten költekező szaúdi futballnak, hogy az előző fordulóban 3-1-re legyőzte a Karim Benzema vezette al-Ittihadot.

Magyar zászlókkal a Manchester City ellen?

Az egyiptomi csapat sokáig a brazilok ellen is veszélyesebb volt, gólt azonban csak a Fluminense szerzett. Az első találathoz kellett a harmincöt éves Marcelo minden dörzsöltsége is. A balhátvéd, aki a Real Madriddal négyszer is megnyerte a klub-vb-t, a tizenhatos vonalánál kiosztott egy kötényt, majd belépett a védő elé, hogy együtt boruljanak fel.