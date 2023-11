Harcban áll a szövetség a székelyekkel a korábbi kapitány miatt

Ingatag alapokon a szövetség jogi érvelése

A Jégkorongblog érdeklődésére Sipos Levente az MJSZ főtitkára elismerte, hogy Kevin Constantine-nak a Fehérvárral volt érvényes munkaszerződése, a szövetségnek, a válogatott mellett megbízási szerződéssel dolgozott, ami a Ptk. alapján harminc napon belül indoklás nélkül felmondható. Inkább morálisan kifogásolható tehát, hogy Constantine a jégkorong világában szokatlanul minden előzetes bejelentés nélkül távozott a nyáron.

„A csíkszeredai szerepvállalásával kapcsolatban tehát nem ez a fő probléma a mi olvasatunkban, hanem a jelenleg is érvényben lévő észak-amerikai eltiltása” – idézi Sipos Leventét a Jkb.

A Csíkszereda várható fellebezésekor a fellebbviteli testületnek, a jogászoknak tehát azt kell eldönteniük, hogy a WHL-ben kiszabott büntetés releváns-e az Erste-ligában. Hadd ne bocsátkozzunk jóslatokba.

Persze a Csíkszereda felelősségéről se feledkezzünk meg. A patinás székely klub mögött nagyon zaklatott év áll, az előző idényben egymásnak adták a kilincset az edzők. A 2023–24-es évadnak a Sportklub a kanadai–olasz Brad Gratton irányításával vágott neki, és a légiósok nagy részét is lecserélték. Ám miután a csapat kilenc forduló után is nyeretlen volt, Grattontól, valamint két légióstól is elköszöntek. Sokadszorra beugróként Hozó Levente vette át a csapatot, majd Václav Novák, a klub korábbi játékosa és edzője kapott ismét megbízást.

Ezrével akadnak edzők a tengerentúlon. Miért gondolják azt Csíkszeredában, hogy éppen Kevin Constantine hozhat megváltást? Az amerikai szakember szerződtetésével a klub mintha szándékosan konfrontálódni akarna a magyar szövetséggel.

Sofron István ismét a Sportklub kék-fehér mezőben (Fotó: SC Csíkszereda)

A Csíkszereda a közelmúltban látványosan megtáltosodott, a legutóbbi hét mérkőzéséből hatot is megnyert – ráadásul fél év kihagyás után csütörtökön a Fehérváron kikosarazott Sofron István újra pályára lépett a csapatban – és az utolsóról feljött a hetedik helyre. Sofron szerint Constantine hatása máris érződik a csapat játékán.

Sofron dicséri Constantine-t

– Azt gondolom, hogy a magyar hokinak és a ligának is sokat segített, a Fehérvár is nagyon sokat köszönhet neki és a válogatottba is rengeteg munkát és sok jó dolgot hozott be, az én játékomba is egy csomó olyan dolgot belerakott, amit idáig nem csináltam, ez segítette azt, hogy eredményesebben játsszak, és most látszik a Csíkszereda csapatán is, hogy egyre jobban játszunk. A szakmai tudását nem tudom megkérdőjelezni, nagyon jó szakember, azzal, hogy mi van körülötte, próbálunk nem foglalkozni, ezt neki, a szövetségnek és a Fehérvárnak kell megoldania – dicsérte Sofron a trénert.

Mégis, évek óta mintha hiányozna a tervszerű, tudatos munka. A saját bázis erősítése helyett a klub sorsa a gyakran kalandor külföldi edzőkön és légiósokon múlik. A szurkolók mindenesetre rendíthetetlenül kitartanak a csapat mellett, csütörtökön Dunaújvárosban is zúgott a győzelem után a Székely himnusz.

Kevin Constantine oldhatná meg a legkönnyebben az elmérgesedő ügyet. Azzal, ha se szó, se beszéd elhagyná Csíkszeredát. Ebben már úgy is van gyakorlata.

Borítókép: Kevin Constantine foghatja a fejét (Fotó: Fehérvár AV 19)