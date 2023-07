Cserbenhagyásos távozás: felmondja élő szerződését a kapitány

Kevin Constantine jelenleg odahaza, az Egyesült Államokban tölti a szabadságát, onnan üzente meg, hogy nem kíván visszatérni Magyarországra, és sem a magyar válogatott élén szövetségi kapitányként, sem a Fehérvár AV19 együttesénél vezetőedzőként nem folytatja a munkáját. A 64 éves szakember döntése azért meglepő, sőt inkorrekt, mert a 2023–24-es idényre a Magyar Jégkorongszövetséggel (MJSZ) és a Fehérvárral is érvényes szerződése van. Miként az MJSZ rövid közleményében olvasható, az ő feladata lett volna az olimpiai selejtezőre és a divízió 1/A világbajnokságra felkészíteni a magyar válogatottat.

– Teljesen váratlanul ért minket Kevin döntése, hiszen kétéves, határozott idejű szerződése van, ami alapján nem volt kérdéses a szövetségi kapitány kiléte. A megállapodás felbontásának feltételeiről egyeztetünk, az érdekeinket érvényesítjük az ügyben – mondta Sipos Levente, az MJSZ főtitkára.

Szélig Viktor, a Fehérvár általános igazgatója is úgy fogalmazott, Constantine egyoldalú döntést hozott. Ennek dacára köszönetet mond azért, amit a tréner az együttesért tett, ugyanakkor azt sem rejti véka alá, hogy nehéz helyzetbe hozta a klubot.

– A döntését elfogadjuk, az indokai emberi oldalról akár érthetőek is lehetnek, de csalódás számomra az, hogy az ő kérését teljesítve szabtuk meg a szerződése időtartamát három évben, most mégis ő hátrál ki ebből úgy, hogy az időzítés nem is lehetne szerencsétlenebb. Nem így képzeltem el a kifejezetten baráti viszony lezárását. Teljesen felkészületlenül ért minket a döntése, hiszen kész termékkel vagyunk a következő szezon kapujában, egy olyan programmal, amit közösen raktunk össze, a terveken együtt dolgoztunk – nyilatkozta Szélig Viktor, hozzátéve, Constantine távozása nem befolyásolja a felkészülést, a program eddig is Kiss Dávid felügyeletével zajlott és eszerint megy továbbra is.

– A sportban mindig jöhetnek váratlan helyzetek, amit meg kell oldani, biztos vagyok benne, hogy a legjobb forgatókönyv szerinti megoldást találjuk majd meg a következő szezonra – jegyezte meg a sportvezető.

Felvetődik, milyen jogi eszközei lehetnek a klubnak, hiszen Kevin Constantine végeredményben megszegi az érvényes szerződését. A Fehérvár elnöke, Gál Péter Pál szavaiból azt olvashatjuk ki, a klub nem kívánja jogi útra terelni a kérdést.

– Abszolút váratlanul, klisészerűen mondhatnám úgy is, hogy derült égből villámcsapásként ért Kevin bejelentése minket. Klubvezetőként már megtanultam, hogy a sport világában minden váratlan esemény megtörténhet veled, de ez azok között is dobogósnak számít. Elszomorító, hogy ez pár héttel a közös felkészülés kezdete előtt megtörténhet egy profi csapattal, és még inkább elkeserítő, hogy a gyakorlatban egy európai klub kezében az ilyen esetek kezelésére vajmi kevés eszköz áll rendelkezésre, főleg úgy, hogy Kevin Constantine felé minden szerződéses kötelezettségünknek és feladatunknak időben eleget tettünk – jegyezte meg az elnök, majd ő is arról beszélt, az élet ettől nem áll meg, igyekeznek megfelelő megoldást találni a csapat szakmai vezetésére. Utolsó mondatával aztán mégis arra utalt, nem hagyják annyiban a dolgot.

Természetesen a klub jogászával is egyeztetünk a lehetséges jogi lépésekről.

Kevin Constantine 2021-ben szerződött a Fehérvárhoz, az irányításával a csapat a 2021–22-es idényben fennállása során először bejutott az osztrák bajnokság döntőjébe. A válogatott élére egy éve nevezték ki. A nemzeti csapatnak az idei elit világbajnokságon még az utolsó meccsen is volt esélye a bennmaradásra, ám végül szétlövésben kikapott Ausztriától és kiesett.

Borítókép: Kevin Constantine talán már a vb-n tudta, hogy eljött a búcsú ideje (Fotó: MTI/Illyés Tibor)