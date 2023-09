Ittasodás után véget ér a kívánságműsor a magyar jégkorongban

Hosszabb alapszakasz, rájátszás a helyezések szerint

Miként Somogyi Attila, a liga menedzsere arról részletes tájékoztatást adott, alaposan megváltozik az Erste-liga lebonyolítása. Noha ugyanúgy tíz csapat vesz részt a bajnokságban, az alapszakasz az eddigieknél hosszabb lesz. Négy kör, vagyis 36 forduló után a csapatokat a helyezések alapján két ötös csoportra osztják, ahol még egyszer játszanak a csoportbeli ellenfelekkel hazai pályán és idegenben. Ez további nyolc mérkőzést jelent, ami szintén az alapszakasz része, és az itt elért eredmények beleszámítanak az összesített tabellába.

A két csoportot a nemzetközi szövetség világbajnoki csoportbesorolásánál alkalmazott elv szerint alakítják ki: az egyik ötösbe kerül az 1., a 4., az 5., a 8. és 9. helyezett, míg a másikba a 2., a 3., a 6., a 7. és a 10. Az alapszakasz így 44 fordulóból áll majd.

Ők tízen Az alábbi tíz csapat vesz részt az Erste-liga 2023–24-es idényében:

Gyergyó (címvédő)

FTC (magyar bajnok)

Budapest JA

UTE

Fehérvár

DVTK

Debrecen

Dunaújváros

Csíkszereda

Brassó

A negyeddöntőért viszont nem lesz rájátszás, vagyis az utolsó két helyezettnek véget ér az idény az alapszakasz befejeztével. Újdonság az is, hogy a negyeddöntő párosítása nem választás alapján alakul ki, miként az elmúlt években, hanem a helyezések szerint: az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik a továbbjutásért. A folytatásban is az alapszakaszban elért helyezések számítanak, mindig az állva maradt legmagasabban rangsorolt együttes játszik a legalacsonyabbal.

Az alapszakasz március 3-án zárul, a playoff március 8-án indul.

Az Erste-liga vezetőinek továbbra is céljuk, hogy minél több néző legyen. A meccseken túl vonzó programokat kínálnak, hogy növekedjen a szurkolói bázis. Ismét lesznek találkozók semleges helyszínen, Ajkán, Szombathelyen, Jászberényben és Zalaegerszegen.

Október 27-án találkozik előszőr a Gyergyó és a Fradi

Az idény pénteken indul négy mérkőzéssel. A címvédő Gyergyói HK-ra erdélyi derbi vár az SC Csíkszereda otthonában. Lesz keleti rangadó is a DVTK Jegesmedvék és a DEAC között, a két IV. kerületi csapat, a Budapest JA és az UTE is összecsap, ahogy az első játéknapon máris találkoznak a megyei riválisok, a FEHA19 és a Dunaújváros. A Brassó szombaton a Gyergyó otthonában kezd, míg az FTC vasárnap mutatkozik be, első ellenfele a DEAC lesz.

A hétmeccses finálét vívó két együttes, a Gyergyó és a Ferencváros első találkozójára október 27-ig kell várni, FTC-UTE rangadót november 14-én rendeznek majd először.

Borítókép: Az előző idény döntőjében a Gyergyó 4-3-as összesítéssel győzött az FTC ellen (Fotó: Mirkó István)