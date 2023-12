Ez is megtörtént: Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor Magyarország ellen

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor tavaly év végén váltottak országot, s októberben a montreali világkupa-versenyen mutatkoztak be kínai színekben. Már mindketten oszlopos tagjai a kínai férfi- és vegyes váltónak is, de a sors úgy hozta, hogy váltókban eddig még nem versenyeztek a mieink ellen. A vk-sorozat negyedik állomáson, Szöulban most ez is megtörtént.

A második montreali világkupán a vegyes váltó érmesei: Liu Shaolin a bal, Liu Shaoang a jobb szélen (Forrás: X/ISU Speed Skating)

A férfiváltók 5000 méteres versenyében még pénteken a kínai, a lengyel, a tajvani és a magyar váltó került az első negyeddöntős futamba, amelyet a kínaiak (Li Ven-long, Liu Shaoang, Ren Zsi-vej, Szun Long) a második helyen záró mieink (Bontovics Balázs, Jászapáti Péter, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel) előtt nyertek meg. A magyar staféta az idei vk-sorozatban először jutott be az elődöntőbe, s ma újra a kínaiakkal, valamint az olaszokkal és a belgákkal került össze. Nálunk nem változott az összeállítás, a kínaiaknál viszont ezúttal mindkét Liu fivér jégre lépett. Liu Shaolin Sándor Li Ven-longot váltotta.

S a kínai váltó, amely a vk-sorozatban már arany- és bronzérmet is szerzett, könnyedén nyerte meg a futamot, miután a másik három csapat egy „karambolban” egyszerre esett el. Végül a második helyen az olaszok, a harmadikon a belgák értek be a célba, Bontovicsék utolsók lettek, és a mieinket utólag még ki is zárták, az esésben bennünket találtak bűnösek, így vasárnap sajnos még a B döntőben sem indulhatunk.

Férfi 1500 méteren Bontovics Balázs a hetedik helyen végzett; míg a Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia, Somodi Maja, Sziliczei-Német Rebeka összetételű női váltónk a harmadik helyen ért be elődöntős futamában, így vasárnap a B döntőben léphet jégre.

Borítókép: Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor (Forrás: Instagram/Shaolinliu)