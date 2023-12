Kézilabda-vb: a Szenegál elleni sikert beárnyékolja egy sajnálatos sérülés

Bíró Blanka előtt a Lukács Viktória, Klujber Katrin, Vámos Petra, Bordás Réka, Kuczora Csenge, Schatzl Nadine hatos kezdett.

Schatzl-góllal indult a meccs, majd Klujber Katrin hetesből növelte az előnyt, mivel Kuczora Csengét gólhelyzetben, a levegőben tessékelte odébb szenegáli ellenfele, a magyar válogatott a kétgólos előnye mellett emberelőnybe is került két percre. Ezt mérsékelten használta ki a válogatott, de Lukács Viktória a szélről, majd Vámos Petra lendületes egyéni akció után növelte az előnyt. Ebben az időszakban csak Soukeina Saina villant az afrikaiaknál, ezt vehetjük szó szerint is: talpról lőtt egy hálószaggató bombát Bíró Blanka kapujába. Majd egy kicsit közelebbről is megmutatta ugyanezt, így 5-2-es magyar előnnyel ért véget az első tíz perc.

Vámos okosan irányított Fotó: MKSZ/Kovacs Aniko

A második 10 perces etap magyar kapufákkal kezdődött: Kuczora, Klujber és Lukács sem célzott pontosan. Majd ugyanők, mintha csak javítani akarták volna a minimális hibáikat, szereztek gólt. Ha nem történt volna a Montengró elleni borzalom, gondolhattuk, hogy eldőlt a meccs. Vámos újabb befutásával már a tíz gólt súrolta a lelkes szurkolói támogatást élvező magyar válogatott. Az 5-0-s rajt után 5-2-re hozta a második 10 percet Golovin csapata.

Hullámvölgy a szünet előtt

A biztos vezetés tudatában a kapitány forgatta a játékosait. Bordást Tóvízi Petra, Vámost Klivinyi Kinga, Klujbert Albek Anna váltotta. Az irányító szép góllal kezdett, még az is belefért, hogy hátul három szenegáli lövés, közte egy újabb egyenes felsős rakéta Soukeina Saina részéről is utat talált Bíró kapujába. 11-2 után csökkent a összpontosítás, Szenegál megérezte a lehetőséget, 4-1-es rohammal hirtelen közelebb férkőzött az ellenfél.

Sagna (13) bizonyította, hogy miért áll a góllövőlista élén Fotó: MKSZ/Kovacs Aniko

Golovin időkéréssel igyekezett megnyugtatni a csapatát. Soukeina Saina továbbra is nagyon élt, a hét szenegáli gólból ötöt ő szerzett. Pásztor Noémi is megtapasztalta az afrikaiak védekezését, Golovin őt küldte be a beálló posztra. Albek kiállítása miatt emberhátrányban fejezte be az első félidőt a magyar válogatott, az utolsó támadásunk végén Kuczora lőtt fölé. A meccs eleji erődemonstráció után hullámvölgy következett, 14-8-as magyar vezetéssel zárult az első félidő.