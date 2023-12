Messi átigazolásával a szomszédai is milliókat keresnek

Arról, hogy mennyire jól járt az Inter Miami Lionel Messi leigazolásával, már többször is írtunk. Az argentin klasszis egyrészt hozzásegítette a klubot az első trófeájához (a Ligák Kupáját nyerte meg a nyáron a csapat), másrészt a bajnokságban is szárnyakat kapott az együttes, amely Messi sérülésével azonban nem tudott megbirkózni, így lemaradt az MLS rájátszásáról. Arról nem is beszélve, hogy megérkezése óta mindenki látni akarja a nyolcszoros aranylabdás játékost, a belépők iránt nagyon megugrott a kereslet, és persze ennek következményeként a jegyek ára is az egekbe szökött.

Messi jelenlétének nem csak a klubjánál örülhetnek Fotó: AFP/Getty Images North America/Matt Kelley

Messi pénzt hoz a konyhára

Az Inter Miami tulajdonosai cserébe folyamatosan „kedveskednek” Messinek. Lassacskán egy fél kezdőcsapatot lehetne összeállítani a barátaiból, korábbi barcelonai társaiból: Sergio Busquets és Jordi Alba után immáron Luis Suárez is a floridai klub játékosa.

Az viszont kérdés, hogy a szomszédai hogyan hálálják majd meg a spíler „szolgálatait”. Mint azt a Marca megírta, Messi egy tizenegymillió dollárt érő villában lakik Miamiban, és miután ő a Bay Colony negyedbe költözött, az itteni ingatlanok iránt is megnőtt az érdeklődés. Az egyik szomszédja, Patrick Bet David elárulta, mióta Messi a környéken lakik, az ő házának értékét 25 millió dollárral többre becsülik.

– Messi a közvetlen szomszédom lett, azóta mindenki ide akar jönni. Ez nagyon biztonságos környék; egy szigeten lakunk, és folyamatosan jönnek ide az emberek a hajóikon, hogy megnézzék a házakat – nyilatkozta a Vlad TV-nek az üzletember.

Borítókép: Lionel Messi az Inter Miami mezében (Fotó: AFP/Getty Images North America/Megan Briggs)