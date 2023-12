Mikler Roland érveit elfogadta, nem akar kockáztatni a kapitány

Természetesen most sem volt egyszerű a keret kijelölése, több poszton is számos jó teljesítményt láttam és látok a bajnoki és európai kupamérkőzéseken vagy éppen a lengyelek elleni meccseken, de persze a végleges keret kialakításában a telki edzőtáborban nyújtott teljesítmény is támaszt ad majd. Mikler Roland sajnos nem tud szerepelni az Európa-bajnokságon