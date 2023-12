A sztárjátékos piros lappal ünnepelte a szerződéshosszabbítást

Victor Osimhent sok klub szerette volna leigazolni, nem véletlenül. A nigériai támadó a legutóbbi idényben 32 Serie A-mérkőzésen szerzett 26 góljával vezette bajnoki címre a Napolit, és a Bajnokok Ligájában is brillírozott, hat fellépésén ötször volt eredményes.

Politano és Osimhen kiállítása mellett is repkedtek a lapok a mérkőzésen Fotó: AFP/NurPhoto/Giuseppe Maffia

A játékost korábban a Bayern München nézte ki magának, az utóbbi időben pedig a Chelsea és az Arsenal érdeklődéséről lehetett hallani. Az új szezon elején még úgy is tűnhetett, hogy a kérők egyike sikerrel járhat, ugyanis Osimhen egy félresikerült vicc, egy az interneten közzétett videó miatt szeptemberben megorrolt a klubjára. Törölte a Napolihoz kapcsolódó fényképeket a közösségi oldalairól, és az ügynöke elmondása szerint az is elképzelhető volt, hogy bepereli a munkaadóját. Arról nem is beszélve persze, hogy a sérelmei miatt szívesen elhagyta volna Nápolyt.

Azóta viszont sikerült elnyerni Osimhen bocsánatát, sőt egy busás ajánlattal (mostantól eddigi fizetése több mint kétszeresét keresi) arról meggyőzték, hogy új szerződést írjon alá, amivel 2025 nyaráig kötelezte el magát a Serie A címvédőjéhez.

Osimhen félresikerült estéje

Az örömhír szombati bejelentés napjának estéjén a Napoli az AS Románál vendégeskedett, így rangadón elért győzelemmel tehette volna még szebbé a klub szurkolói számára az ünnepi időszakot. Ebből azonban nem lett semmi, mert nem a nápolyiak elképzelései szerint alakult a találkozó. Az érzelmekkel túlfűtött meccs első félidejében még csak a sárga lapok repkedtek, de a 66. percben már előkerült egy piros is, Matteo Politano kapta, amiért mérgében megrúgta Nicola Zalewskit. Élni tudott az emberelőnyével az AS Roma, a percekkel korábban becserélt Lorenzo Pellegrini szerezte a vezető gólt a 76. percben. A Napoli kínjai ezzel még nem értek véget: tíz perccel később Osimhen begyűjtötte a második sárga lapját, újabb tíz perc elteltével pedig Romelu Lukaku beállította a 2-0-s végeredményt.

Osimhennek így nem a remélt okok miatt lett emlékezetes az estéje, a Napoli pedig továbbra is szenved, 17 forduló elteltével csak hetedik a tabellán. Az AS Roma egy hellyel a címvédő előtt jár.

Serie A, 17. forduló:

AS Roma–Napoli 2-0 (0-0)

Bologna–Atalanta 1-0 (0-0)

Torino–Udinese 1-1 (0-0)

Internazionale–Lecce 2-0 (1-0)

Hellas Verona–Cagliari 2-0 (0-0)

Frosinone–Juventus 1-2 (0-1)

Empoli–Lazio 0-2 (0-1)

Sassuolo–Genoa 1-2 (1-0)

Monza–Fiorentina 0-1 (0-1)

Salernitana–AC Milan 2-2 (1-1) Az állás:

1. Internazionale 17 41- 7 44 pont

2. Juventus 17 26-11 40

3. AC Milan 17 31-20 33

4. Bologna 17 21-12 31

5. Fiorentina 17 26-18 30

6. AS Roma 17 30-19 28

7. Napoli 17 28-21 27

8. Atalanta 17 28-20 26

9. Lazio 17 18-18 24

10. Torino 17 15-17 24

11. Monza 17 16-18 21

12. Lecce 17 19-23 20

13. Genoa 17 18-22 19

14. Frosinone 17 22-28 19

15. Sassuolo 17 25-32 16

16. Verona 17 15-23 14

17. Udinese 17 15-28 14

18. Cagliari 17 16-31 13

19. Empoli 17 10-30 12

20. Salernitana 17 14-36 9



Borítókép: Victor Osimhen (maszkban) piros lapot kapott az AS Roma elleni bajnoki mérkőzésen (Fotó: AFP/NURPHOTO/GIUSEPPE MAFFIA)