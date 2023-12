Vezéráldozattal járt a Real Madrid kiütéses győzelme

Ancelotti gondjai így tovább sokasodtak. Alaba mellett Thibaout Courtois és Éder Militao is hasonló sérüléssel bajlódik. – Ez először történik meg velem, hogy három játékosomnak is elszakad a keresztszalagja. Tchouaméni most az első számú játékos a középhátvéd poszton. Vészhelyzetben, márpedig most erről beszélünk, játszhat ott – magyarázta a Real Madrid vezetőedzője.