Ádám Martin duplázott, most ő volt a magyar légió büszkesége

A légió múlt hetét nézve végre újra több nevet is említhetünk Németországból. Az RB Leipzig ugyanis Gulácsi Péterrel a kezdőcsapatban fogadta és győzte le 2-0-ra a svájci Young Boys együttesét a Bajnokok Ligájában. A magyar kapus jól védett, az más kérdés, hogy a szombati bajnokin ismét a kispadon ült, a társai 3-1-re legyőzték a Hoffenheimet. A vendégeknél egy hete kimondottan jól futballozott, Lipcsében azonban nemcsak, hogy nem kezdett, be sem cserélték. Az Union Berlin hazai pályán 2-1-es vereséggel búcsúzott a BL-től, a Real Madridtól kapott ki. Schäfer Andrást a klubja nem nevezte az őszre a sorozatban, a magyar középpályás viszont pályára lépett a bajnokságban a Bochum otthonában, a 60. percben, de sokat nem segített, a csapata 3-0-s vereséget szenvedett.

Fotó: EPA/Filip Singer

A Freiburg az Európa-ligában érdekelt, úgy is továbbjutott, hogy Sallai Rolandot az első félidőben bevetve 2-0-ra kikapott az angol Westham United otthonában. A vasárnapi bajnoki meccsen viszont 2-0-ra nyert, az áldozata a Köln volt, a magyar támadó a 66. percben állt be, és a 95. percben szép fejessel ő állította be a végeredményt. A német másodosztályban a Hamburg 2-0-ra győzött Nürnbergben, Németh Andrást a 85. percben küldte pályára az edzője.