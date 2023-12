Gulácsi Péter győztes meccsen tért vissza a Bajnokok Ligájában

tavaly októberben egy Celtic elleni BL-meccsen, óvatlan mozdulat közben szenvedett súlyos térdsérülést, amiből egy fertőződés miatt is a vártnál lassabban épült fel, csak idén ősszel térhetett vissza a pályára, két Német Kupa-meccsen már védett a Lipcse színeiben. A helyzete ugyanakkor gyökeresen megváltozott, hiszen klubjában és a magyar válogatottban is elvesztette a helyét a kezdőcsapatban. Ezért is volt nagy dolog neki, hogy 434 nappal a sérülése után újra a BL-ben védhetett.

Oscar Bobb volt a Manchester City egyik gólszerzője Belgrádban (Fotó: EPA/Andrej Cukic)

Ebben benne volt az is, hogy a Lipcse már biztosan második volt a csoportban, amivel bejutott a tavaszi nyolcaddöntőbe, így a Young Boys elleni hazai meccsnek nem volt különösebb tétje. Ennek ellenére a német csapat 2-1-re megnyerte a hazai találkozót. A második félidő elején potyogtak a gólok: az 51. percben Sesko szerzett vezetést, az 53.-ban egyenlített a svájci csapat egy nagy lipcsei védelmi hiba után ziccerig játszva – Gulácsi nem tehetett a kapott gólról. Az 56. percben Forsberg rögtön válaszolt, és ki is alakult a 2-1-es végeredmény.

A tartalékos City nyert Belgrádban

A csoport másik meccsén a már biztos első Manchester City becsületből idegenben is legyőzte 3-2-re a biztos utolsó Crvena zvezdát. Pep Guardiola tartalékos csapatot küldött pályára, amit jelez, hogy a gólszerzők közül a 20 éves norvég, Oscar Bobb és a vele egyidős angol, Micah Hamilton neve sem túl ismert. A címvédő City hatból hat győzelemmel, százszázalékos teljesítménnyel zárta a csoportkört.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:

G csoport:

RB Leipzig (német)-Young Boys (svájci) 2-1

Crvena zvezda (szerb)-Manchester City (angol) 2-3 A csoport végeredménye: 1. Manchester City 18 pont, 2. Leipzig 12, 3. Young Boys 4, 4. Crvena zvezda 1

Borítókép: Gulácsi Péter volt a Lipcse csapatkapitánya (Fotó: EPA/Filip Singer)