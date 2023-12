Mi történt a Manchester City csapatával?! Kerkezék meccse félbeszakadt

A nemcsak a Premier League-ben, hanem a Bajnokok Ligájában is címvédő Manchester City az angol élvonalban a legutóbbi öt meccsén mindössze hat pontot szerzett, s ugyan egy hete 2-1-re nyert a Luton vendégeként, a 17. fordulót csak a tabella negyedik helyéről kezdte. Ma a húszcsapatos bajnokság 15. helyén álló Crsytal Palace-t fogadta, és az első félidőben a fölényéről mindent elmond, hogy mind a tíz mezőnyjátékosa alakított ki helyzetet! A 24. percben Jack Grealish be is lőtt egyet, fordulás után pedig az 54. percben Rico Lewis megduplázta az előnyt. A Manchester mégsem nyugodhatott meg, mert a 76. percben Jean-Philippe Mateta szépített. Úgy nézett ki, hogy marad a 2-1, ám a hosszabbításban a vendégek 11-eshez jutottak, miután Phil Foden a 16-oson belül sípcsonton rúgra Matetát. A büntetőt a 95 perceben Michael Olise a jobb alsó sarokba vágta (2-2), és ez is lett a végeredmény, hatalmas meglepetés az Etihad Stadionban! A City maradt a negyedik helyen, nem tudta egy pontra megközelíteni az egy meccsel kevesebbet játszott Liverpoolt, három pont a hátránya csapata mögött. S ez vasárnap estére hat pont is lehet.

A Crystal Palace pontot szerzett a A Manchester City otthonában (Forrás: X/Premier League)

A Bournemouth–Luton Town mérkőzés félbeszakadt, amikor a 60. percben a vendégek csapatkapitánya, Tom Lockyer összeesett a pályán. A 29 éves védő úgy csuklott össze 1-1-es állásnál, hogy nem volt a közelében senki. Az újonc Luton vezetőedzője, Rob Edwards azonnal észlelte a bajt, a pályára rohant, elhúzta onnan a játékosait, hogy a mentők zavartalanul megkezdhessék az elsősegélynyújtást. A két csapat hat perccel az eset után az öltözőbe vonult. A walesi válogatott futballistát hordágyon a közönség vastapsa közepette vitték le a játéktérről. Később arról is döntés született, hogy nem folytatják az összecsapást, amelyen a Bournemouth magyar válogatott légiósa, kezdőként lépett pályára. Lockyer bő fél éven belül másodszor esett össze a pályán, május 27-én a feljutásért vívott rájátszás döntőjében ugyanez történt vele. Akkor öt napot töltött kórházban, ahol szívműtétet hajtottak végre rajta.

(Forrás: X/Luton Town FC)

Premier League, 17. forduló:

pénteken játszották:

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 0-2 (0-1)

szombaton játszották:

Bournemouth–Luton Town – félbeszakadt

Chelsea–Sheffield United 2-0 (0-0)

Manchester City–Crystal Palace 2-2 (1-0)

Newcastle United–Fulham 3-0 (0-0)

Burnley–Everton 18.30

vasárnap jásszák:

Arsenal–Brighton 15.00

Brentford–Aston Villa 15.00

West Ham United–Wolverhampton Wanderers 15.00

Liverpool–Manchester United 17.30

Borítókép: Jean-Philippe Mateta gólt lőtt, majd kiharcolt egy 11-est a Manchester City ellen (Forrás: X/Premier League)