Szoboszlaiéknak nem jött ki a lépés, megállította őket a United

A Szoboszlai Dominikkel felálló Liverpool nagy lelkesedéssel kezdte meg a Manchester United elleni rangadót. A vendégek térfelén telepedtek le a Vörösök, és egy veszélyes szabadrúgást követően már a 2. percben közel jártak a gólszerzéshez. Ezt szögletek tömkelege követte, Virgil van Dijk az egyikből majdnem gólt fejelt, de André Onana a léc fölé tolta a labdát. A kameruni kapust még kétszer dolgoztatták meg a liverpooli támadók, a másik oldalon Alissonnak nem akadt védeni valója az első félidőben.

Onana kifogott Szoboszlain és társain. Fotó: AFP/Paul Ellis

A második játékrészt is hasonló szellemben kezdte a hazai csapat, de mivel a támadásaik nem hoztak eredményt, Jürgen Klopp kettőt is cserélt a 61. percben: a sérüléssel bajlódó Ryan Gravenberch helyére Cody Gakpo érkezett, Szoboszlait pedig Joe Gomez váltotta. Ezután felgyorsultak az események, Trent Alexander-Arnold lövése csak centiméterekkel kerülte el Onana kapuját, a kontrából pedig Rasmus Höjlund két veszélyes próbálkozását is védte Alisson. A Liverpool az utolsó húsz percben tűzijátékot rendezett a United kapuja előtt, mindhiába. A legutóbbi egymás elleni mérkőzésen a Vörösök darabjaira szedték az ősi riválist, 7-0-ra nyertek, most viszont nem szakadt ki a gólzsák, 0-0-val zárult a találkozó.

A Liverpool ezzel el is veszítette a múlt héten megszerzett első helyét, a listavezető Arsenal mögött egy ponttal lemaradva a második, a Manchester United pedig a hetedik.

Premier League, 17. forduló: Liverpool–Manchester United 0-0

Nottingham Forest–Tottenham Hotspur 0-2 (0-1)

Bournemouth–Luton Town – félbeszakadt

Chelsea–Sheffield United 2-0 (0-0)

Manchester City–Crystal Palace 2-2 (1-0)

Newcastle United–Fulham 3-0 (0-0)

Burnley–Everton 0-2 (0-2)

Arsenal–Brighton 2-0 (0-0)

Brentford–Aston Villa 1-2 (1-0)

West Ham United–Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)

