A szétzilált Ferencváros szépen tudott búcsúzni 2023-tól

A címvédő így is fölényben futballozott, akadt néhány helyzete, Dombó Dávid azonban jól védett, és bizony a Fradi hatalmas ziccereket is elhibázott az első félidőben. A fordulás után viszont gyorsan javított, az 50. percben egy szép támadás végén Lisztes Krisztián hat méterről talált a kapuba – 1-0. Ezt követően is a vendégek tizenhatosának a környékén zajlott a játék, sok lehetőség maradt ki, a ZTE erejéből nemigen futotta veszélyes ellentámadásokra. A szétzilált Fradi csak önmagához képest volt szétzilált, az alkalmi összeállításában is jóval erősebbnek tűnt a kiesés ellen harcoló ellenfelénél.