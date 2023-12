Sztankovics hosszú távon Olaszországban képzeli el a jövőjét

A világ egyik legnagyobb példányszámú sportlapja, a La Gazetta dello Sport megszólaltatta a Ferencváros edzőjét, Dejan Sztankovicsot. – Nagyon boldogok vagyunk. A továbbjutás már a múlt idényben is összejött a Ferencvárosnak, de most veretlenül fordul rá a kupatavaszra. Nagyon büszke vagyok, főleg azért, mert ez egy Európa-liga szintű csoport volt – kezdte a Fradi trénere, aki a nemzetközi verseny mellett az NB I-ről is szót ejtett.

Dejan Sztankovics (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)