Sztankovics apai szavai megtették a hatásukat

Nem állt jól a Ferencváros szénája csütörtök este. Az addig az Európa-konferencialiga F csoportjának utolsó helyén álló, ráadásul még pontot sem szerző Csukaricski a 10. percben vezetést szerzett, a zöld-fehérek pedig az egész első félidőben nem találták a fogást a szerb csapaton. Dejan Sztankovics cseréinek köszönhetően fellendült a Fradi játéka, és a 83. percben Kristoffer Zachariassen révén a várva várt egyenlítő gól is megszületett. A Csukaricski pedig végül nemhogy győzelem nélkül, hanem pont nélkül is maradt: Alekszandar Pesics a 98. percben megnyerte a mérkőzést a Ferencvárosnak, amely az utolsó fordulóban, a Fiorentina ellen a továbbjutást, sőt, akár a csoportelsőséget is kivívhatja.

Sztankovics tanítványainak volt okuk az ünneplésre Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A lefújást követően Dejan Sztankovics elsőként köszönetet mondott a szurkolóknak. A Ferencváros vezetőedzője az M4 Sportnak adott nyilatkozatában ezután elmondta, a csapata az első játékrészben nem játszott szívvel, de szerencsére a második félidőben már mindent kiadtak magukból a játékosok, azt nyújtották, amit ő látni szeretne tőlük. A saját tanítványain kívül az ellenfél futballistáit is megdicsérte Sztankovics, mert mint megjegyezte, nagyot küzdöttek csütörtök este.

Sztankovics szemében minden játékos egyformán fontos

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a szerb mester elárulta, miként próbálta felrázni a csapatot a szünetben.

– Ez nem csak Pesics győzelme, hanem az egész csapaté, együtt nyerünk és együtt vesztünk. Az, hogy már az ötödik percben felborult a meccstervünk, teljesen szokatlan egy olyan csapat, mint a Fradi kispadján. Nem szabad, hogy ilyen előforduljon – állapította meg Sztankovics. – Az, hogy mit mondtam Pesicsnek a meccs után, az az öltözőben marad, mert csak oda tartozik. De annyit mondhatok, hogy a szünetben nem emeltem fel a hangomat, nem edzőként, hanem testvérként, apaként szóltam a játékosokhoz. A második félidőben vérrel-verítékkel harcoltunk az egyenlítésért, majd a győzelemért. Ez az attitűd pedig meg is hozta a gyümölcsét – idézi az FTC edzőjét az Origó.

A győztes gólt szerző Pesics mellett természetesen más játékosok neve is szóba került a sajtótájékoztatón, így Adama Traoréé is, aki megsérült a meccsen. – Ha egy ilyen játékos cserét kér, akkor annak komoly oka van. Majd csak a kontroll után tudunk tisztán látni – magyarázta Sztankovics, majd így folytatta: – Ezúttal is apróságok döntöttek, ahogy már annyiszor, az ilyen részletek változtathatnak egy-egy játékos, edző vagy akár klub életén. Gratulálok mindenkinek, így Katona Bálintnak is, aki eddig egy percet sem játszott, de most beállt, és hozzátette a magáét.

Sokadjára mondom el, minden játékos egyformán fontos a Ferencvárosban, mindannyiukra ugyanannyira szükségünk van! Erre kimondottan jó példa volt a mai mérkőzés.

Konferencialiga, F csoport, 5. forduló Csukaricski–Ferencváros 1-2 (1-0), gólszerzők: Adzsics (10.), illetve Zachariassen (83.), Pesics (98.). Kiállítva: Jovanovics (Csukaricski, a lefújás után) A másik mérkőzésen: Fiorentina–Genk 2-1 A csoport állása

1. Fiorentina 11 pont

2. Ferencváros 9

3. Genk 6

4. Csukaricski 0

Borítókép: Dejan Sztankovics a Csukaricski elleni mérkőzésen (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)