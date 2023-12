Katona Bálint elárulta, milyen az öltözői hangulat a Fradinál + videó

– Ő egy rendkívül tehetséges játékos, remélem, hogy így folytatja, és ennél is tovább fejlődik. Egyáltalán nem meglepetés számomra, hogy megállja a helyét, eddig is tudtam róla, hogy képes rá – mondta lapunknak Dejan Sztankovics vezetőedző a tegnapi találkozó után a sajtótájékoztatón.

Katona Bálint a vegyes zónában arról beszélt, hogy az olaszok a második félidőben visszavettek a tempóból, az kicsit már könnyebb volt, az első játékrészben viszont nagyon figyelniük kellett. Ami a gólhelyzetét illeti, azt mondta, hogy a lövése jó helyre ment, de sajnos nem volt elég erő benne.

– Az öltözői hangulat ilyen jó talán még nem is volt ebben az évben. A továbbjutás nagy lökést adhat nekünk a következő fél évre, de már most a hét végi, zalaegerszegi meccsünkre is. Nagyon jólesik a bizalom, érzem, hogy a csapattársaim is támogatnak, az edző is bízik bennem, és ezt szeretném folyamatosan meghálálni – fogalmazott Katona Bálint.

Borítókép: Katona Bálint, a Ferencváros és Josip Brekalo, a Fiorentina játékosa a labdarúgó-Konferencialiga csoportkörének hatodik, utolsó fordulójában játszott Ferencváros–Fiorentina mérkőzésen a Groupama Arénában 2023. december 14-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)