Sztankovics már a karácsonyi ajándékra gondol

Adódik a kérdés, hogy négy, a hazai bajnokságban nyeretlen meccs után vajon mit jelentett Dejan Sztankovicsnak a Mezőkövesd elleni 2-0-s siker. – A győzelem mindig jókor jön, ezzel most is így vagyunk. Nagyon örülök neki. Voltak játékosaink, akik sokat vártak lehetőségre, a Mezőkövesd ellen megkapták az esélyt. Úgy érzem, megfelelően kontrolláltuk a meccset, köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen időben is sokan eljöttek minket buzdítani – mondta az M4 Sportnak a meccs után a Fradi edzője.

Dejan Sztankovics (Fotó: Nemzeti Sport/Domotor Csaba)

Sztankovics szerint a mezőkövesdi meccs két kulcsfigurája a két gólszerző, Zachariassen és Marquinhos volt. – Jár nekik a gratuláció, hihetetlen jó munkát végeznek hétről hétre, pedig sok játékperc van a lábukban. De nem csak nekik köszönhető a győzelem, mi együtt nyerünk, veszítünk, mi egy csapat vagyunk. Persze boldog vagyok a két játékos teljesítménye miatt.

A karácsonyi ajándék és a javítási lehetőség

Végül szó esett a Ferencváros soron következő két mérkőzéséről. – Fontos a lendület, és ez is, hogy két meccset egymás után kapott gól nélkül tudunk lehozni. A Fiorentina elleni meccs a nagy cél a klubnak, és persze az is, hogy megéljük a kupatavaszt. Szeretnénk szép karácsonyi ajándékot adni a szurkolóknak. A Paks elleni is fontos derbi lesz, de utána lesz még lehetőségünk javítani a bajnokság végéig – nyilatkozta az FTC edzője.