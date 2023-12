Orosz Pál elárulta, milyen változás lesz a Fradi keretében

Az FTC két egymást követő évben szerepelhet tavasszal is a nemzetközi porondon, a vezérigazgató szerint ez nagyon sokat lendít az egyesület megítélésén.

– Másképp tekintenek ránk, másképp szólnak hozzánk, másképp viselkednek velünk – mondta Orosz Pál, felidézve, hogy amikor 2010-ben elkezdték felépíteni a csapatot, nagyon mélyen voltak, financiálisan és sportszakmailag is nagy utat jártak be. – Eljutottunk ide, és nem szeretnénk itt megállni.

Nincsen ideális ellenfél, a Fradi sem az

Az FTC a hétfői, nyoni sorsoláson az Európa-liga harmadik helyezettjei közül kap majd ellenfelet a tavaszi folytatásra, a párharc tétje a 16 közé jutás lesz. A lehetséges riválisok: az izraeli Makkabi Haifa, a norvég Molde, a svájci Servette, a belga Union SG, az osztrák Sturm Graz, a spanyol Real Betis, a holland Ajax és a görög Olimpiakosz.

– Nincs ideális ellenfél, de az FTC sem az a többieknek – fogalmazott a sportvezető, emlékeztetve arra, hogy a múltban már többször is sikerült áthidalniuk a financiális különbségeket. Most is alaposan fel kell majd készülni, és a pályán nem szabad azzal foglalkozni, hogy a riválist hogy hívják. Orosz Pál szerint nehéz megmondani, hogy meddig juthat el az együttes a Konferencia-ligában, ez függ az ellenféltől és attól is, hogy a sérültek hogyan tudnak visszatérni. Az azonban tény, hogy a csoportban kétszer is döntetlent játszottak az idei döntős Fiorentinával.