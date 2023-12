A magyar légió több tagja is megörvendeztette Marco Rossit

végre több jó hírt is kapott külföldről, korábbi önmagához képest a légió kitett magáért a múlt héten. A legtöbbet a Bundesligából, ami nem véletlen, hiszen a magyar légió ott képviselteti magát a legnagyobb létszámban. Schäfer András ugyan már korábban visszatért az Union Berlinbe a hosszú sérülése után, és egyre több játékidőt kap, ezúttal a 61. percben állt be a Mönchengladbach elleni hazai meccsen. A csapata 3-1-re nyert, és tíz bajnoki, minden sorozatot figyelembe véve 16 (!) nyeretlen tétmérkőzés után ünnepelhetett győzelmet.

Schäfer András ismét a légió aktív tagja Fotó: AFP

A Freiburg, amelyben csereként az 58. percben állt be és sárga lapot kapott, Wolfsburgban nyert 1-0-ra, a jelek szerint a magyar csatár is lassan visszailleszkedik a csapatába. Újabban egyre többet bizonytalankodik az RB Leipzig kapujában riválisa, Janis Blaswich. November végén a Wolfsburgtól kapott kínos potyagólt, most szombaton a Dortmund elleni rangadó hajrájában pedig egy szögletnél hibázott. Az így bekapott gól nem került sokba, a lipcseiek így is 3-2-re nyerek . még nem kész a visszatérésre, erre állítólag január elején kerülhet sor.

Dárdai is erősítheti a légiót?

És még mindig a Bundesliga, és még mindig jó hír: a Hoffenheim négy nyeretlen mérkőzés után nyert ismét úgy, hogy másfél hónapnyi padozás után újra játékpercet kapott, ráadásul a kezdő sípszótól a lefújásig a pályán volt. Az idényben csak negyedik alkalommal szerepelt bajnokin, és mindössze a második Bundesliga-meccsét játszotta végig. A beszámolók szerint remek teljesítményt nyújtott a Bochum elleni 3-1-es siker során. A német másodosztályban a Hamburg otthon kapott ki 2-1-ra a Paderborntól, Németh András a 74. percben állt be.

Szalai Attila végre újra lehetőséget kapott Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/Hasan Bratic

A hírek szerint Marco Rossi a héten tárgyalt Dárdai Mártonnal, aki választhat a magyar és a német válogatott között. A másodosztályú Hertha a hét közben éppen a Hamburggal játszott a Német Kupában nyolcaddöntőt a Berlinben a Hamburggal, a végeredmény 3-3 lett , a tizenegyesekkel csapata jutott tovább. A vendégeknél Németh András kezdőként 72 percet kapott, a házigazdáknál Dárdai Márton végig a pályán volt, Dárdai Bence és ifj. Dárdai Pál sérült. A hétvége is jól sikerült a Herthának, amely 2-1-re nyert Kaiserslauternben, ezen a meccsen Dárdai Márton az első hatvan percet töltötte a pályán.

Jó volt a légió angol tagozata

Nagyüzem zajlott a múlt héten a Premier League-ben, és a kéttagú magyar légió itt még emlékezetesebb teljesítményt nyújtott. A Liverpool szerdán a Sheffield United vendége volt, végigjátszotta a meccset, ráadásul a 94. percben pazar góllal ő állította be a 2-0-s végeredményt. Szombaton a csapata a Crystal Palace stadionjában játszott, nyögvenyelős 2-1-es sikert aratott úgy, hogy hátrányból kellett fordítania, ezen a találkozón a magyar válogatott csapatkapitánya nem tűnt ki, a 74. percben lecserélték.