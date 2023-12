Az őrangyala mindig is fogta a kezét a több születésnapos csatárnak

– Ez volt a mentőöv?

– Igen, mondhatni. Ezt az utat bejárva most alighanem több vagyok, mintha egy szimpla NB I-es futballista maradtam volna. Sokat kellett erősödnie a lelkemnek, hiszen nemrég még népszerű voltam, sokan simogattak, most pedig helyt kellett állnom a vendéglátós szakmában, ahol nem számított, hogy mit tettem addig. Az én életemre tényleg igaz, hogy ami nem öl meg, az megerősít, lépésről lépésre lettem az, ami mára lettem, és erre nagyon büszke vagyok. Menet közben persze nem így gondoltam, de visszanézve már elégedett lehetek, és jól érzem magamat.

Kicsiben megkapta a hiányzó sikerélményt

– A futball mivel csábította vissza?

– Őszintén szólva nem volt nehéz. Egy barátom szólt, segíthetnék a megye kettes Mánynak, hogy ne essen ki. Ajánlottak pénzt is, de nem az számított elsősorban, én pedig gondoltam, kipróbálom magamat. Ez nem napi szintű terhelést jelentett, nem kockáztattam sokat, és bejött.

Nagyon élveztem, gólkirály is lettem, sok minden rólam szólt, és kicsiben sok olyan sikerélményt kaptam, amelyekről korábban le kellett mondanom.

Sokat kaptam lelkileg, mert a mányiak szerettek, megbecsültek, jól éreztem magamat közöttük. Visszamentem a focisuliba, és egészen a kicsiktől indulva elkezdtem dolgozni. Akkor jutottam el oda, hogy ismét tudtam a futballban rövid és hosszú távú célokat kitűzni magamnak. A játék a kihagyott idő alatt is változott, tanulnom kellett, és elkezdtem felépíteni magamat.

– Élvezte?

– Nagyon. Talán csak elég a ma a Fehérvárban játszó Katona Mátyást említeni, akit a Vasasból elküldtek, mi felkaroltuk, és megmentettük a futballnak. Remek érzés az, amikor valakiknek már nem kellő játékosokat vissza lehet terelni a pályára. Utána átjöttem a Vasas Akadémiához, de öt-hat év után szerettem volna váltani a felnőttfutballba. A Mány éppen feljutott a megye egybe, én pedig innen-onnan összegyűjtöttem kallódó fiatal labdarúgókat azzal a koncepcióval, hogy itt megmutathatják magukat.

Fel is tettük magunkat a térképre, a legrosszabb hátterű csapatként is a középmezőny élén tartózkodtunk a tabellán, felsőbb osztályú klubok velünk akartak edzőmeccseket játszani. Azt gondoltam, ha tízből három fiatalt vissza tudok adni az élvonalnak, akkor az már jó eredmény, és szerintem így kellene működnie egy megyei egyes vagy egy NB III-as csapatnak.

Nem rajtam múlt, hogy ez mégsem jött össze, három év után el is jöttem onnan. Kun Györggyel, egykori játékostársammal alakítottunk egy egyéni képzőt, egy szabadidőközpontban foglalkozunk a gyerekekkel.

A Kubala László Akadémia edzőjeként szeretett a gyerekekkel foglalkozni Fotó: Ádám Kriszti – adamsweb/vkla.hu

– Sok edző panaszkodik a mai gyerekekre, mert nehéz őket rávenni a céltudatos munkára. Igazuk van?

– Ez szerintem társadalmi szintű probléma. A mai gyerekek nincsenek könnyű helyzetben, mert a sportolás rengeteg lemondással jár, az élet minden területén sokat várnak tőlük, több fronton kell helytállniuk, ezért hiányzik az életükből a felszabadultság. Azt kellene elérni, hogy a futballban megtalálják ezt, de például egy akadémián nehéz összhangba hozni a fejlődés kényszerét, az eredményességet és azt, hogy még felhőtlenül élvezzék is azt, amit csinálnak.

Több születésnapot is ünnepelhet

– példája mennyire hathat ösztönzően?

– Biztosan nagyon, de látni kell azt is, hogy ez a történet ugyan nagyszerűen néz ki, ám százezerből egynek jön be. A Dominikról szóló dokumentumfilmből is kiderül, hogy ő és a család mindent egy lapra tett fel, de ez rosszul is elsülhet, bármennyit is dolgozik valaki egészen kicsit korától fogva, nincsen garancia a sikerre. Szerte a világban szülők milliói áldoznak időt, pénzt, energiát arra, hogy a gyerekük top százas teniszező legyen, de az első százba csak százan férnek be, a rengeteg csalódott, korán kiégett fiatal pedig nincs a szemünk előtt, róluk nem tudunk. Én azt tanácsolom a gyerekeknek, hogy imádják a futballt, de legyen mellette valami más is az életükben, hogy ha ez egyik nem jön be, ott legyen a másik.