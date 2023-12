A megsérült kapusunk mankóval jár, a svédek elleni bravúr nélküle születhet meg

Ugyan még nincs hivatalos álláspont a Szenegál elleni mérkőzésen megsérült magyar kapus, Szemerey Zsófia állapotáról. Egyelőre azt tudni, hogy a Mosonmagyaróvár kapusa egyelőre mankóval tud járni, de már mindkét lábát tudta használni. Ugyanakkor szinte biztos, hogy ezen a világbajnokságon már nem tud a kapuba állni – írja az Origo.

Szemerey Zsófi megsérült (Fotó: MKSZ/Kovacs Aniko)

A sérülés valamilyen szinten biztosan rányomja a bélyegét a magyar csapat játékosainak állapotára, de erről a mieink nem akartak sokat beszélni. A szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir szerint nagyon sajnálatos ami történt, de ez bárkivel bármelyik mérkőzésen megeshet.

Szerintem egyre jobbak vagyunk, Szenegál ellen is minden olyat betartottak a lányok, amit kértem tőlük. Ebből a szempontból jól vagyok, bizakodással várom a svédek elleni meccset. Tudjuk, hogy hazai pályán játszanak, nem lesz egyszerű a feladat. Nagyon precízen kell játszanunk, nekik is nagyon fontos meccs lesz ez. Ám ők sem gépek, emberek. A dán–japán meccs mutatja meg, mennyire nehéz lehet egy hazai pályán küzdő csapatnak a világbajnokságon.

Golovin kitért Szemerey sérülésére is: – Szemerey sérülése biztos hatással van a csapatra, de bízom abban, hogy nem túlságosan. Ami a helyzetünket illeti, két győzelem biztosan elég lehet a nyolc közé jutáshoz. A 9. hely esetleges megszerzéséről most nem szeretnék beszélni, mert ott sok szempont dönt majd, s ezek nem mindegyike múlik rajtunk. Mi most tényleg saját magunkkal foglalkozunk és nem számolgatunk.

Klujber Katrin (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Klujber Katrin így beszélt az Origónak: – Japán mutatja meg, hogy itt nincs lehetetlen. Néztük a meccsüket Dánia ellen, hát, nem gondoltam volna, hogy nyerhetnek. A svéd együttes nagyon erős, tele vannak rutinos játékosokkal, magasak, fizikálisak. A tempójuk nagyon gyors, szóval, kemény csata vár ránk, de ezt az utat választottuk. Ebben a sportágban senkit sem lehetetlen legyőzni. Az olimpián meg is vertük őket, de minden meccs más.

Lelkileg jól vagyunk, Szemerey Zsófi sérülése nagyon nem hiányzott. Szerencsére nagyon rossz hírt nem kaptunk róla, ettől megnyugodtunk. A Montenegró elleni első félidei játék sem biztos, hogy elég lehet Svédország ellen, de ezt a teljesítményt kellene fokozni. Szerintem a svédek is látják rajtunk, hogy erősek tudunk lenni, tudják, hogy fiatal a csapatunk, de tisztelnek bennünket.

A kilencedik helyről egy szót sem!

Vámos Petra szerint egy All-in helyzet előtt áll a válogatott, szerinte nem kell senkitől sem félnie a magyaroknak: „Nyilván a montenegrói vereség még mindig fájó pont. Ott egy félidőt játszottunk magas szinten, ezt kell 60 percig csinálni. Kemény dió lesz a svéd válogatott, de nekik fogunk menni a meccs elején. Ez egy All-in szituáció. Minden energiánkat mozgósítani kell, hogy legyen esélyünk. A teher mindkét csapaton rajta van. Rajtunk is, de a svédeken is, mert ők játszanak hazai pályán. Biztosan fantasztikus hangulat lesz, remélem, mi okozunk most meglepetést. A 9. helyről egyáltalán nem esik szó és ez nem is baj jelenleg. Nekünk most csak az előttünk álló két meccsel kell foglalkozni. Mással nem. Szerintem amúgy a svédek tudják, hogy ellenünk egyáltalán nem mehetnek biztosra. Japán megmutatta, hogy itt nincsenek legyőzhetetlen csapatok. Sok van bennünk és a jó csapatok ellen is tudunk kiváló teljesítményt nyújtani. Szemerey Zsófi sérülése borzalmas pech, erre nehéz mit mondani.

Ezért volt kicsit keserédes a Szenegál elleni győzelem. A montenegrói vereség után a csapaton belül megrogyott a hangulat, onnan jöttünk vissza, most meg azért nem tudunk felhőtlenül örülni, mert Zsófi megsérült.